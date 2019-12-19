'Yerli Malı Haftası'nda 71 öğrenci zehirlendi

'Yerli Malı Haftası' kapsamında yapılan etkinlikler sırasında İstanbul Esenyurt ve Tokat Erbaa'da toplam 71 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı.

İstanbul Esenyurt'ta ve Tokat Erbaa'da "Yerli Malı Haftası" zehirlenmeleri yaşandı.

Esenyurt Tevfikbey Ortaokulu'nda yerli malı haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, öğrenciler son derste getirdiği yiyecek ve içecekleri yemeye başladı.

Kısa bir süre sonra yaklaşık 30 öğrenci mide bulantısının olduğunu öğretmenlerine söyledi.

Okula gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından midesi bulanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Hastanelerde yapılan müdahale sonrasında öğrenciler taburcu edilirken, 10 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

41 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Yerli Malı Haftası sebebiyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Harun Yüksel Ortaokulu’nda yaşandı. Öğrenciler, okulda Yerli Malı Haftası için evlerden getirdikleri yiyecekleri yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan toplam 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine öğretmenleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öğrencilerden 37’si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 4 öğrencinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.