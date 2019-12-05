Vakıfbank Katarlılara mı satılacak?

Vakıfbank hisselerinin Hazine’ye devrinin bankanın satış hazırlığı olabileceği, Katarlıların banka hisselerini alabileceği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Vakıfbank’taki yüzde 58,5 oranındaki hissesi Hazine’ye devredildi. Bu kararın ardından, yeni yılda Hazine’nin Vakıfbank’taki hisselerinin tamamı ya da bir bölümünü satacağı, buradan elde edilecek gelirle 2020 yılında artacak bütçe açığının bir bölümünü karşılamaya çalışacağı yorumları yapılıyor.

DW Türkçe'den Erdal Sağlam'ın haberine göre, AKP uzun zamandır Vakıfbank’taki vakıflara ait hisseleri Hazine’ye almak istiyordu.

"Peki, hükümetin asıl amacı nedir?” diye bakıldığında, özelleştirme ya da satış ihtimalleri ağırlık kazanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 26 Kasım’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2020 bütçesi için yaptığı konuşmada, yeni yılda "yeni özelleştirme ve halka arzlarla bütçeye katkı sağlanacağını" belirtmişti. İşte Vakıfbank’ın ağırlıklı hissesine Hazine’nin sahip olmasıyla birlikte bu yolun açılabileceği görülüyor. Daha önceden satış için bir hazırlık var mı diye düşünüldüğünde ise bankacıların aklına uzun zamandır, "Katar sermayesinin Türkiye’de yatırım için finans şirketi aradığı" söylentileri, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Berat Albayrak’ın Katar’a yaptığı ziyaret ardından Katar’dan gelen "Türkiye’ye fon akışını artıracakları" yönünde çıkan haberler geliyor.

Türkiye’de Katar sermayesiyle finans kesiminde faaliyet gösteren bir bankacıya konuyu danıştığımda, kendisinin yeni bir Katar bankasının Türkiye’de banka satın alacağı duyumu olmadığını söyledi. Ancak aynı bankacı, Katar’ın kamu fonlarının Türkiye’deki bir bankaya ortak olmak için kullanılabileceğini, bunun siyasi bir karar olacağını da belirtti.

Bütün bu gelişmeler ışığında kararın, “Vakıfbank’ın satışı ile bütçeye gelir sağlanması amacı taşıdığı” ihtimali öne çıkıyor. Yüzde 25 oranında halka açık hissesi bulunan Vakıfbank’ta, yüzde 40-50 arasında hisseye sahip olan bir kişi ya da şirket, Vakıfbank’ın yönetimine sahip olabilir.