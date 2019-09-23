Üniversite değil şantiye: Marmara Üniversitesi döneme başladı

Marmara Üniversitesi 23 Eylül pazartesi günü itibariyle eğitim öğretim yılına başladı. Kampüsleri bu yıl Göztepe Kampüsü'ne taşınan hukuk ve iletişim fakülteleri öğrencileri, devam eden inşaat ve temizlik çalışmaları nedeniyle sabah kapıda kaldı.

Marmara Üniversitesi bugün itibari ile yeni döneme başladı.

Kampüsleri bu yıl Göztepe Kampüsü'ne taşınan hukuk ve iletişim fakülteleri öğrencileri yeni döneme rektörlüğün sürpriziyle merhaba dedi.

İnşaat çalışmalarının devam etmesi nedeniyle kampüse alınmayan öğrencilere temizliğin hala devam ettiği söylendi. Bir süre sonra rektörün açıklamasının ardından içeri alınan öğrenciler, sadece ilk katların kullanılabilir olduğunu gördüler.

Ayrıca, amfilerde sıraların olmayışı, kampüsün büyük inşaat malzemeleriyle dolu olması dikkatleri çekti.

''ZORLUKLARA GÖĞÜS GERMEK GEREK''

Rektörün bir heyet ile birlikte yaptığı açıklama ise yönetimin yaşanan gariplik konusunda öğrencilerle aynı fikirde olmadığını gösterdi.

Açıklamada, zorluklara göğüs germek gerektiğini söyleyen rektör daha önce Haydarpaşa binasına girerken de bunlarla karşılaştıklarını ifade etti ve sabır diledi.

TANITIM DERSLERİ ÜÇ HAFTA SÜRECEK

Öğrencilerin dekan yardımcısından öğrendiklerine göre derslik sayısının yetersizliği sebebiyle ilk üç hafta sadece tanıtım dersleriyle geçecek.

Üniversiteden bazı fotoğraflar ise şöyle:

NE OLMUŞTU?

Geçen sene Nişantaşı Kampüsü'nde öğrenim gören iletişim fakültesi öğrencileri kampüslerinin TOKİ'ye verilmesiyle birlikte Bahçelievler kampüsüne taşınmışlardı. Bu yerleşkenin de TURGEV'e verilmesi sonucunda İletişim Fakültesi Göztepe Kampüsüne'ne taşındı.

Hukuk Fakültesi'nin ise uzun bir suredir taşınma gündemi sürüyordu. Bina, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredildiğinde kimi kısımları restorasyona alınmış, geçen sene inşaat hali öğrencilerin öğrenim gördüğü binaya kadar ilerlemişti.

