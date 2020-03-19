Suriye'de 2 asker yaşamını yitirdi

Suriye'de 2 askerin yaşamını yitirdiği açıklandı. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada İdlib'de Ramazan Nayir adlı askerin yaşamını yitirdiği duyurulurken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise 'Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde' Oğuz Taş adlı askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Suriye'nin İdlib bölgesi ile "Bahar Kalkanı Harekatı" bölgesinde 2 asker yaşamını yitirdi.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada "Suriye’nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetciğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı Sağolsun'' denildi.

Suriye’nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetciğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı Sağolsun. pic.twitter.com/VQqEKoGSfj — Sivas Valiliği (@sivasvaliligi) March 19, 2020

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehadete ulaşan hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun'' dedi.