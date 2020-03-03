Merkez Bankası ihtiyaç kredilerini frenlemeye çalışıyor

Faiz oranı yüzde 0,89’a kadar gerileyen ihtiyaç kredilerinde 7 ayda 62 milyar liralık artış meydana geldi. Merkez Bankası, tüketim ağırlıklı kredi genişlemesinin önüne yeni bir ‘zorunlu karşılık formülü’ ile geçmeye hazırlanıyor.

Şubat ayında ihtiyaç kredisi faizinde taban oranının yüzde 0,89'a kadar gerilemesiyle kredi kullanımında patlama yaşandı.

Merkez Bankası'nın (MB) geçen yıl faiz indirim serisine başladığı 26 Temmuz'dan bu yana bankacılık sektörünün ihtiyaç kredisi hacmi 62,3 milyar lira artarak 278,8 milyar liraya çıktı.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, tüketimi artıran dolayısıyla ithalatı tetikleyen kredi genişlemesi MB'yi korkuttu. Zorunlu karşılık oranlarını bankaların kredi büyümesine bağlayan ve bu yolla kredi alanlarını da belirleyen MB, şimdi ihtiyaç kredilerindeki patlamaya karşı tedbir almaya hazırlanıyor. Sektöre yakın kaynaklar MB'nin, zorunlu karşılık politikasında yapılacak olan değişiklikle ihtiyaç kredilerini frenleyecek bir formül arayışında olduğunu belirtiyor.

İhtiyaç kredilerinde son 7 ayda görülen yüzde 30'a varan artış trendinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Tüketimin tetiklemesiyle son aylarda artmaya başlayan ithalatın ‘cari açık' sorunu yeniden gündeme getirdiğine dikkat çeken bankacılar, düzenlemeyi “makro ihtiyati tedbir” olarak nitelendiriyor.

YENİ MB BAŞKANI UYSAL'LA FAİZDE REKOR GERİLEME

MB Başkanı Murat Uysal, Temmuz 2019'da görevine başladığı dönemden bu yana 7 ayda tam 1.375 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdi. 7 aylık süreçte yüzde 24 olan faiz oranları yüzde 10,75 seviyesine düştü. Gelinen noktada özellikle ihtiyaç kredi faizleri yüzde 0,89'a kadar geriledi.