'Konya’da bir umreci 257 kişiye koronavirüs bulaştırdı'

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, Konya'da karantinaya girmeyen bir umrecinin 257 kişiye koronavirüs bulaştırdığını ve 5 kişinin de ölümüne neden olduğunu söyledi.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, katıldığı bir televizyon programında koronavirüsün nasıl yayıldığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre Ünal, Konya’da karantinaya girmeyen bir umrecinin virüsü 257 kişiye bulaştırdığını ve 5 kişinin de ölümüne neden olduğunu belirtti.

'UMREDEN SONRA KARANTİNAYA ALINMADI'

Dr. Filiz Ünal, şöyle konuştu: “Konya’da sadece bir vakanın virüsü 257 kişiye bulaştırdığını biliyoruz. Aralarında babası, amcası ve ablasının da olduğu 5 yakınının ölümüne neden oldu. Sadece umreden döndükten sonra karantina altına almadığımız bir kişi bu”.

'O RAKAMLAR DOĞRU RAKAMLAR OLMADIĞI İÇİN KAYGIMIZ ARTIYOR'

Sağlık emekçilerine test yapılmamasının büyük hata olduğunu belirten Dr. Filiz Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Şu anda büyük bir hata yapılıyor. KOVİD-19 şüpheli vakalarda eğer test negatifse, bu kişi ölse bile ölüm tutanağına Kovid-19 geçmiyor.

- KOVİD-19 testi pozitif olmayan vakaya koronavirüs tedavisi veriliyor ama tanısına Kovid-19 giremiyorsunuz.

- İşte o zaman o rakamlar bizim, yani hekimlerin önünü açan rakamlar olmuyor.

- O rakamlar doğru rakamlar olmadığı için bizim kaygımız artıyor, halkımız adına kaygımız artıyor.