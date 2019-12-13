Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri Varlık Fonu'na devrediliyor

Ziraat ve Halk Bankası’nı bünyesinde bulunduran Varlık Fonu şimdi de kamu bankalarına ait olan sigorta şirketlerini bünyesinde topluyor.

Varlık Fonu kamu bankalarına ait olan sigorta şirketlerini bünyesinde topluyor.

Varlık Fonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Yeni Ekonomi Programı" çerçevesinde sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründe reformların planlandığı ve bu reformlar kapsamında, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türk Reasürans A.Ş.'nin kurulduğu belirtildi. Açıklamada "Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak bu reformların uygulanması amacıyla kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin TVF çatısı altında birleştirilmesi projesini yürütmekteyiz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gayrisafi yurtiçi hasıla büyüklüğünde dünyada 19. sırada yer alan Türkiye, prim üretiminde ise 39. ülke konumundadır. Dünyada 2018 yılında kişi başına düşen yıllık ortalama sigorta prim üretimi 682 dolar seviyesindeyken, gelişmiş pazarlarda bu değer 3.737 dolar, Türkiye'de ise 127 dolar düzeyindedir. Kişi başına düşen yıllık doğrudan prim üretimi oranında ise Türkiye, 2018 yılı itibarıyla ilk 88 ülke içinde 65'inci sıradadır. Toplam prim üretiminde Türkiye'de hayat grubunun payı yıllar itibarıyla ortalama yüzde 13 seviyesindedir; bu oran dünya genelinde ise yüzde 54'tür. Bu bilgiler ışığında Türkiye'nin sigorta sektörünün yapılanması konusunda adımlar atması gerekliliği daha net anlaşılmaktadır.

Kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin faaliyetlerini tek bir çatı altında sürdürmesinin, ölçek ekonomisinin oluşturulmasına ve bankacılık dışı finansal sektör büyüklüğünün dünya ortalamasına ulaşmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Bu amaçla, ölçeğin büyütülerek sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün küresel rekabetin bir parçası haline getirilmesi, operasyonel verimliliğin artmasıyla maliyetlerde düşüş sağlanması ve başta bankalar olmak üzere tüm dağıtım kanallarının daha etkili kullanılması ve daha geniş bir ürün yelpazesi sunulması hedeflenmektedir.

TVF olarak, Türkiye sigorta sektörünün bağımsız ve dinamik bir yapıya kavuşturulacağına, doğru yapısal adımlar atıldığında küresel rekabet gücünün artacağına inanıyoruz. Bu projeyi, yol haritamızda belirtilen Türkiye'nin stratejik yatırımlarına sermaye sağlama ve finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonlarımız doğrultusunda değerlendiriyor ve çok önemsiyoruz.

Proje kapsamında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ ve Esin Avukatlık Ortaklığı kamuya danışmanlık hizmeti vermektedir. 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasını planladığımız proje ile ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz."

