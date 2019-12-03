Kaynağı açıklanmadı: Varlık Fonu 10 milyar dolarlık rafineri ve petrokimya tesisi kuracak

Türkiye Varlık Fonu ( rafineri ve petrokimya alanındaki dış ticaret açığının azaltılması amacıyla Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla rafineri ve petrokimya tesisi kuracağı iddia edildi. Yatırım için kullanılcak kaynağa dönük herhangi bir bilgi verilmedi.

Dış ticaret açığını azaltmak amacıyla stratejik yatırımları gündemine alan Türkiye Varlık Fonu, ilk yatırımını rafineri ve petrokimya alanında yapacağı iddia edildi.

Fonun yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla Adana'nın Ceyhan ilçesinde kuracağı rafineri ve petrokimya kompleksinin inşasına, tasarım ve mühendislik çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2021'de başlanacağı belirtildi.

TVF'nin açıklamalarına göre, Türkiye'nin rafineri ürünü ithalatı geçen yıl itibarıyla 21 milyon ton olarak gerçekleşti. Petrokimya ürünlerinde ihtiyacın yüzde 80'inden fazlası ithal edilirken, 2018'de bu alanda 13 milyar dolar dış ticaret açığı verildi.

Türkiye Varlık Fonu, rafineri ve petrokimya yatırımlarıyla bu alandaki dış ticaret açığının kalıcı olarak azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yatırım için kullanılcak kaynağa dönük herhangi bir bilgi verilmeyen haberde, kaynağın nereden bulunacağına dönükte hiçbir açıklama yapılmadı.

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) , İstanbul Finans Merkezi projesinin 465 bin metrekarelik kısmını 1.67 milyar TL karşılığında devralmıştı. ÇAYKUR ise devir sonrasında 750 milyon lira zarar etmişti.