Kalın: Askeri gözlem noktaları kaydırılmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İdlib'deki askeri gözlem noktalarının kaydırılmayacağını söyledi. Rusya'dan gelecek askeri heyeti beklediklerini kaydeden Kalın 'Bu görüşmeden sonra yeni bir haritanın belirlenmesini öngörüyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası basına açıklama yaptı.

Kalın İdlib’le ilgili olarak “Askeri gözlem noktalarımız yerinde durmaya devam edecektir. Başka noktaya kaydırılması sözkonusu değildir” dedi.

Rusya’dan bir askeri heyetin gelmesini beklediklerini kaydeden Kalın, "Bu görüşmeden sonra yeni bir haritanın belirlenmesini öngörüyoruz" dedi.

İbrahim Kalın "Rejimin girdiği yerlerden çatışmasızlık sınırlarına çekilmesi öncelikli konularımızdan bir tanesidir" diye konuştu.

Kalın Mart ayında yeni bir Astana toplantısının da yapılabileceğini belirtti.

DEPREM BÖLGESİ: ERDOĞAN TEMEL ATMA TÖRENLERİNE KATILACAK

Elazığ'da yaşanan deprem sonrası çalışmalarda mesafe alındığını söyleyen Kalın, "aç ve açıkta" kimse olmadığını savundu.

Bölgede hasarlı binaların yıkım çalışmalarının sürdüğünü belirten Kalın, "Zemin çalışmaları da tamamlanır tamamlanmaz Cumhurbaşkanımız burada temel atma törenlerine bizzat katılacaklar" diye konuştu.

LİBYA'DA SERRAC HÜKÜMETİNE DESTEĞE DEVAM

Libya'da askeri tarafların Cenevre'de yaptıkları görüşmelerle ilgili sonuçları aldıktan sonra değerlendirmeleri yapacaklarını söyleyen Kalın, Türkiye'nin sürece katılmasının Libya'daki krize bir denge getirdiğini savundu. Kalın "Meşru Serrac hükümetine desteğimiz bundan sonra da devam edecek" dedi.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAKİ TOPLANTI

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan "Kürtlerin geleceği" konulu toplantıya ilişkin ise Kalın "Bu toplantıya katılanlar terörizme açıkça destek vermişlerdir. Bu toplantı Avrupa Parlamentosu'nun teröre destek verdiği ve açıkça suç işlediği gözükmektedir" dedi.

'ABD İLE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI YETERLİ DEĞİL'

ABD ile Irak, Suriye ve diğer alanlarda istihbarat paylaşımının devam ettiğini söyleyen Kalın "Ancak yeterli mi derseniz, buna evet demem mümkün değil. ABD başta olmak üzere diğer müttefiklerimizden askeri, siyasi destek görmediğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

KIZILAY ÜZERİNDEN ŞARTLI BAĞIŞ

Kalın, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan bağışla ilgili soru üzerine ise "Burada bağışı şartlı hale getiren bağış sahibidir. Burada vergi kaçırılması, usülsüzlük söz konusu değil. Kızılay bunu alırken de şartlarını görüşüyor. Bunun gereği olarak o bağışı başka bir kuruma aktarıyor. Kızılay bizim güçlü bir kurumumuzdur, onu yıpratmaya yönelik siyasi bir polemiğin başlatılması üzücüdür. Yarın herkesin Kızılay'a ihtiyacı olabilir" diye konuştu.