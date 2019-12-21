İşçi avukat alacağını istedi patron avukat saldırdı

Alacağını isteyen kadın avukat, çalıştığı ofisin patronu olan avukat tarafından darp edildi. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduktan sonra baroya başvuran kadın avukata İstanbul Baro Başkanı 'suç duyurusunu yapmışsın, biz de takip ederiz' demekle yetindi. Saldırgan Süleyman Macit'in Süleymancılara mensup olduğu iddia edilirken, İTÜ Vakfı ve Teksüt'ün de aralarında olduğu büyük 'müşterileri' olduğu öğrenildi.

İstanbul’da bir kadın avukat, bağlı avukat olarak çalıştığı Avukat Süleyman Macit tarafından darp edildi. Macit’ten uzun süredir alacaklarını isteyen işçi avukat, önce Süleyman Macit tarafından darp edildi ardından hakarete uğradı.

SÜLEYMAN MACİT SENEDİ ÇALDIĞINI İTİRAF ETMİŞ

Süleyman Macit’ten yüklü bir miktar alacağı olan kadın avukat, öncesinde Macit’ten alacaklarına dair bir senet aldığını, bu senedin sonradan Macit tarafından gizlice alınmasının ardından odasına giderek alacaklarını istediğini anlattı. soL’a konuşan avukat ilk başta senedin ortadan kaybolmasının ardından elinde bir kanıt bulunmaması sebebiyle bu konuda suç duyurusunda bulunamadığını, ancak daha sonrasında Süleyman Macit’in kendine saldırdığı esnada hakaretler ederek senedi çaldığını itiraf ettiğini aktardı.

Bir seneden uzun bir süredir Süleyman Macit’in ofisinde çalışan avukat, alacaklarını Macit’ten sürekli istediğini dile getirirken Macit’in ona sürekli daha sonra ödeyeceğini beyan ettiğini aktardı ve Süleyman Macit’in borç konusu ne zaman açılsa “yarın ödeyeceğim, ertesi gün ödeyeceğim, param yok” diyerek konuyu geçiştirdiğini ancak kendisine 600 bin lira civarında borçlu olduğu dönemde ailesiyle beraber umreye gittiğini söyledi.

MUHASEBECİ, DARP ESNASINDA MACİT’E YARDIM ETTİ

Saldırıya uğrayan kadın avukatın anlattıklarına göre Bir başka çalışan olan Mustafa Asiler, darp esnasında odaya gelip Süleyman Macit’te yardım etti. Süleyman Macit’in kadın avukata saldırısı esnasında muhasebeci Mustafa Asiler, kadın avukatın kaçmasına engel olarak ve kadın avukatı tutarak Macit’e yardım etti.

Küfür, hakaret ve darp sesleri üzerine odaya gelen stajyer avukat Adem Ceyhan’ın kadın avukata yardım etmek için araya girmesiyle Macit’in elinden kurtulduğunu söyleyen kadın avukat, stajyer avukat Adem Ceyhan’nın da Macit tarafından darp edildiğini aktardı.

Olayın ardından saldırgan Süleyman Macit, darp ettiği stajyer avukat Ceyhan’nı ve olaya şahit olan büronun sekreterini de işten çıkardı.

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduktan sonra baroya başvuran kadın avukata İstanbul Baro Başkanı 'suç duyurusunu yapmışsın, biz de takip ederiz' demekle yetindi.

Süleymancılara yakın olduğu iddia edilen Süleyman Macit'in İTÜ Vakfı, Teksüt, Burda Bebek ve Gıdaser'in da aralarında olduğu büyük müşterileri olduğu biliniyor.