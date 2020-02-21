Erdoğan ile Putin İdlib'i görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib'i görüştü.
Cuma, 21 Şubat 2020 19:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmeler üzerine bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, rejimin İdlib’de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulamış; İdlib’de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtmiştir.

İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya’daki gelişmeler de ele alınmıştır."