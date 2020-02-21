Erdoğan ile Putin İdlib'i görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib'i görüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmeler üzerine bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, rejimin İdlib’de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulamış; İdlib’de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtmiştir.

İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya’daki gelişmeler de ele alınmıştır."