Emine Bulut davasında ikinci duruşma görüldü: Fedai Varan'a müebbet hapis cezası

Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Mahkeme sanık Fedai Varan'a kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, Emine Bulut'un ailesinin yanında davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 81 ilden baro temsilcileri ve kadın dernekleri temsilcileri katıldı. Emine Bulut'un kızı F.B.V. ise duruşmaya getirilmedi.

'POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILSIN'

Sanık avukatı Ersoy Aytaç, kovuşturmanın genişletilmesine dair 5 talepleri olduğunu söyleyerek, "Birincisi kadın örgütlerinin davaya dahil edilmesidir. İkincisi dosya içeriğinin eksiksiz olarak tüm dijital verilerle birlikte sivil toplum kuruluşları ile paylaşılması. Üçüncüsü sanığın sorgusundan sonra ilk celse dinlenen tanıkların tekrar dinlenmesi. Dördüncü talebimiz F.B.V'ye uzman eşliğinde sorularımızı yöneltmek istiyoruz" dedi.

Avukat Aytaç, son taleplerinin Emine Bulut'un öldürüldüğü gün saat 14.00 sıralarında Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gittiğinin dava dosyasında yer aldığını hatırlatarak, polisler hakkında soruşturma açılması ve duruşmada dinlenmeleri olduğunu söyledi.

Aytaç, "Polis merkezinde tutulan tutanakta Emine Bulut'un 11 yaşlarında bir kız çocuğu ile emniyete geldiği, Emine Bulut'un kızı 3 aylıkken eşinden boşandığı, eşi ile tartıştığı, kendisine küfürlü mesajlar gönderdiğini söylediği yer alıyor. Emine Bulut'un, mesajları kızının yanında polislere göstermeyeceğini söylemesi üzerine genç kadının gruplar amiri ile teşhis odasına geçerek burada mesajları gösterdiği, tahmini 10-15 dakika sonra camdan bakarak onu takipte olan boşandığı eşinin gitmiş olduğunu düşünerek polis merkezinden ayrıldığı belirtiliyor. Tutanak saati 15.00. Muhtemelen bu tutanak Emine Bulut karakoldan ayrıldıktan sonra tutulmuştur. Ancak ne zaman tutulduğu hiçbir zaman ispat edilemeyecek. Cinayetten sonra dahi tutulmuş olabilir" diye konuştu.

Avukat Aytaç, tutanakta imzası bulunan birisi komiser 4 polis hakkında soruşturma açılması için Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Bu 4 polisin tanık sıfatıyla duruşmaya çağrılıp, Emine Bulut'un kendilerine ne aktardığının dinlenmesi gerekir" diye konuştu. Polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık Fedai Varan ise "Taleplerimiz karşılanırsa konuşacağım" dedi. Müşteki avukatları, sanık avukatının taleplerinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu söyleyerek taleplerin reddedilmesini istedi.

Mahkeme sanık Fedai Varan'a kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.