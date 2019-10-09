Emine Bulut davası bugün başladı: 2 saat önce karakola sığınmış

Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın yargılanmasına bugün başlandı.

Emine Bulut cinayeti sonrası Fedai Varan'ın yargılanmasına bugün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Duruşma öncesinde Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kırıkkale Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya katledilen akademisyen Ceren Damar’ın babası Mustafa Damar da katıldı.

ÖLMEDEN 2 SAAT ÖNCE KARAKOLA SIĞINMIŞ

Müdahillik talepleri alınmasının ardından söz alan Emine Bulut'un ailesinin avukatları, Bulut'un cinayetten iki saat önce çocuğuyla karakola sığındığını ve 29 dakika karakolda kaldığını belirtti. Avukatlar, karakolda hiçbir işlem yapmadığını da söyleyerek, kolluğun ihmâlinin olup olmadığı soruşturulmasını istedi.

'KOLLUK KUVVETLERİ KORUYAMADI'

Katil zanlısı Varan'ın hazır bulunduğu duruşmada söz alan avukatı Ersoy Aytaç, "Katılma talebinde bulunan örgütler bu davaya kadın cinayeti davası demekte, iddia makamı kasten adam öldürme demekte" dedi.

Ersoy, "Huzurdaki sanık eski eşini, çocuğunun gözünün önünde öldürmüş biri. Sanığa en ağır ceza çözüm olmayacaktır. Emine Bulut ölmeden yarım saat önce karakola sığındı ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı" diye konuştu.

MAHKEME VARAN'IN TALEBİNİ REDDETTİ

Hakim, duruşmadan fotoğraf ve görüntülerin sosyal medyada paylaşım yapanları uyardı ve yasal işlem başlatacağını söyledi.

Duruşmada katil zanlısı Varan'ın ilk beyanında, "Ceza alacağımı biliyorum ama görüntüler avukatıma verilsin" talebinde bulunduğu belirtildi. Mahkeme ise bu talebi reddetti. Sanık avukatı da susma hakkını kullanacaklarını söyledi.

Mahkemece kabul edilen iddianamede Varan hakkında, "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep ediliyor.

Davayı takip etmek için 81 ilden yaklaşık 200 avukatın mahkemeye başvuru yaptığı bildirildi.