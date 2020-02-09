Deprem vergisi konusunda CHP'de kafalar karışık

Deprem fonu kurulması için geçtiğimiz günlerde yasa teklifi veren CHP tarafından aynı konuda başka bir yasa teklifi daha sunulduğu öğrenildi.

Meclis internet sitesinde yer alan bilgiye göre, CHP bu kez de sunduğu yasa teklifiyle Özel İletişim Vergisi'nin kaldırılmasını istiyor.

​Teklifin gerekçesinde özetle; “…toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığının bilgisine sahip olmaması, 20 yıldır toplanan vergilerin, depreme önlem olarak kullanılmadığını ortaya çıkarmıştır (…) denetlenmeyen bir vergi harcaması ve bütçe kullanımı, demokrasilerde yeri olmayan uygulama biçimleridir” deniliyor.

CHP Grup Başkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı'na 3 Şubat günü halk arasında deprem vergisi olarak bilinen Özel İletişim Vergisi gelirlerinden oluşan "Deprem Fonu" kurulmasının öngörüldüğü bir yasa teklifi verilmişti. Teklifte toplanan gelirlerin harcama yetkisi AFAD yönetimine bırakılıyordu.