AKP'li vekil kadro için rüşvet tarifesini açıkladı

Eski AKP'li milletvekili Abdurrahman Kurt, kamu kurumlarında kadroların para ile satıldığını açıkladı.

Eski AKP milletvekili Abdurrahman Kurt, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır’da kadroların rüşvet karşılığı satıldığını belirten Kurt, “Her şey bir yana da Diyarbakır’da kamu kurumlarında eleman alımlarında kadro satışı o kadar içselleşmiş ki akıl almıyor. En son DSİ için 80 bin civarı rakamlar. Artık birileri buna da edi bese demeyecek mi?” ifadelerini kullandı.

Kurt bir sonraki mesajında da, havaalanına silahlı güvenlik alımı için de 22 bin TL istendiğini yazdı.

