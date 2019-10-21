Mısırlı arkeologların büyük keşfi

Mısırlı arkeologlar, ülkenin güneyinde yer alan Luksor kentinin yakınlarındaki Asasif gömütünde iyi korunmuş ve içinde mumyalar olan tam 30 tabut keşfetti.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Luksor kenti yakınlarında yer alan Asasif gömütünde yapılan kazı çalışmaları sırasında, çok iyi şekilde korunmuş olan, içinde mumyaların yer aldığı 30 ahşap tabut bulunduğu bildirildi.

19. yüzyılın sonundan bu yana ilk kez içindeki tabutların tam olarak muhafaza edilmiş bir gömütün ortaya çıkarıldığına dikkat çekiliyor. Daha önceki tüm önemli keşiflerin yabancı bilimciler tarafından yapıldığı söylendi.

Tarih uzmanlarının değerlendirmelerine göre tabutlar, milattan önce 10'uncu yüzyılda hüküm süren 22. Hanedanlık dönemine ait.

Daha önce bu bölgede çok iyi korunmuş durumda ve üzerine işlenmiş motiflerin hâlâ canlı renklerini koruduğu 20 tabut bulunduğu açıklanmıştı.