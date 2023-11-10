Yeni KYK skandalı: 'HPV riski var' deyip bir öğrenciyi yurttan uzaklaştırdılar!

KYK yurtlarında yaşanan skandallar, bu defa farklı bir boyuta taşındı. Son skandalın adresi Kocaeli.

HPV virüsü taşıdığı şüphesiyle bir öğrenci yurttan uzaklaştırdı. Hiçbir bilimsel ve tıbbi dayanağı olmayan bir gerekçeyle barınma ve eğitim hakkı engellenen öğrenci okulu bırakıp ailesinin yaşadığı kente dönmek zorunda kaldı.

Kocaeli Fatma Seher Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Kocaeli Üniversitesi öğrencisi M.B. "bulaşıcı hastalık taşıdığı şüphesiyle" yurttan atılmakla tehdit edilip yurttan uzaklaştırıldı.

M.B., Human Papilloma Virüs isimli, kamuoyunda HPV olarak bilinen enfeksiyonu taşıdığından şüpheleniyordu. 20 Ekim günü, yurtta kalan bir diğer öğrenci, M.B.'nin özel konuşmalarını duyup, kendisine anlatılmış olmadığı halde yurt yönetimine bu kişisel bilgiyi aktardı.

1593 numaralı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'na göre HPV, bildirilmekle yükümlü olunan bir hastalık değil. Zira HPV, tuvalet vs gibi yollarla bulaşmıyor, cinsel yolla bulaşıyor.

Yurt yönetimi, kişisel verilerin gizliliğini ihlal eden şikayetçi öğrenciyi bilgilendirip geri göndereceği yerde, mağdur M.B.'yi aynı gün yurttan uzaklaştırdı.

Yaşadığı mağduriyeti Kocaeli Üniversitesi Kadın Dayanışma Komitesi'yle paylaşan M.B., "Hastalığımın tuvalet vs. gibi bir yolla bulaşmadığını söylememe, diğer kız arkadaşlarımın sağlığını herhangi bir şekilde tehdit etmiyor olmama rağmen yurda girmemem gerektiği söylendi" diyor.

soL'un edindiği bilgiye göre yurt yönetimi M.K.'den HPV testi sonuçlanıncaya kadar yurda girmemesini istedi. Öğrencinin yalnızca eşyalarını alması için yurda girişine izin verildi.

M.B., "Şikayet sonrasında 7 Kasım 2023 tarihinde yurda giriş yapıp Leep isimli tedavi sürecime dair epikrizimi gösterdim ve raporumu teslim ettim. Doktorum en yakın HPV testini 6 ay sonra yapabileceğini söyledi. İzmit Fatma Seher Hanım KYK Yurt müdürü Mukaddes Ayvaz tarafından 7 Kasım 2023 tarihinde göstermek ve bildirmekle yükümlü olmadığım hastalığım yüzünden, sonuçlarımı (epikriz dışında gösterebileceğim bir belge yok, ki onu da gösterdim) göstermediğim için çıkartılmakla tehdit edildim" diyor.

Barınma hakkı elinden alınan M.B., okulu bırakıp Kocaeli'den ayrıldı ve ailesinin yanına döndü.

Yurt müdürünün kaymakamlığa yazdığı yazı...

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'nden tepki: Birçok açıdan suç içeriyor

HPV aşısının devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanması için mücadele eden Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'nden Ecz. Cem Kılınç, Kocaeli Üniversitesi öğrencisinin başına gelenlerin hem HPV konusundaki absürt yaklaşımlara bir örnek sunduğunu hem de birçok açıdan suç içerdiğini belirtiyor.

soL'a konuşan Kılınç, öğrencinin barınma hakkının elinden alınmasıyla birlikte psikolojik şiddet uygulanmasının da söz konusu olduğuna işaret etti.

Aşısız toplumlarda kadınların yüzde 80’inin en az bir kere HPV enfeksiyonunu geçirdiğinin bilindiğini belirten Kılınç, "Erkeklerde ise bu oran daha yüksek. Aşısız toplumlarda bir kadının ilk cinsel deneyiminde bile HPV enfeksiyonu edinmesinin kümülatif riski yüzde 46" dedi.

'Umumi kullanılan yerlerden bulaşma ihtimali yok kabul edilir'

Kılınç şunları kaydetti: "Yani maalesef zaten bu yurtta birçok kişi HPV enfeksiyonu geçirdi veya geçiriyor şu an. Bu kadar yaygın olan bir virüsten bahsediyoruz. Bununla beraber HPV cinsel yolla deri temasıyla bulaşan bir virüs. Umumi kullanılan yerlerden bulaşma ihtimali yok kabul edilir."

'HPV konusundaki bilgisizliği yok etmemiz ve aşı hakkını almamız gerek'

HPV enfeksiyonu üzerinden yapılan damgalamaların HPV pozitif kişilerde kanser korkusundan önce depresyon, anksiyete, kendine karşı saygı kaybı gibi ruh sağlığını etkileyen sorunlara da neden olabildiğini belirten Kılınç "HPV konusundaki bilgisizliği yok etmek için uzun süredir mücadele vermemiz bu yüzden" diyor.

Kılınç "Az önce verdiğim verileri dile getirirken hep şu şerh ile başladım: 'Aşısız toplumlarda'. Evet, burada bir sorun varsa o da toplumun aşısız olmasından kaynaklıdır ve Sağlık Bakanı’nın dün gece Meclis’te bir kez daha verdiği söz acilen yerine getirilmelidir. HPV aşısının ücretsiz olma talebine katkı koymak ve HPV nedeniyle herhangi bir sorununu çözmek isteyen herkesin bugüne kadar aşı hakkımızı almak için birlikte yol yürüdüğümüz Kadın Dayanışma Komiteleri ile iletişime geçmelerini ve yalnız olmadıklarını hissetmelerini diliyorum."

Kocaeli KDK: Gericilik sağlık ve barınma hakkımızı elimizden alıyor

Kocaeli Üniversitesi Kadın Dayanışma Komitesi olaya tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"Biz kadınlar çürüyen toplumsal ilişkilerin, işlemeyen adaletin, sömürü mekanizmalarının ve dinci gericiliğin yarattığı zorbalığın oluşturduğu ateşten çemberde hayatta kalma mücadelesi veriyoruz.

Bugün arkadaşımızın başına gelen olaylar tam da bu durumun örneğidir. Hiçbir şekilde bilimsel bir dayanağı olmayan bir gerekçeyle, HPV taşıma olasılığı şüphesiyle şikayet sonucu genç bir öğrencinin barınma hakkı elinden alınmıştır.

Biz emekçi çocuklarının binbir güçlükle barınmaya çalıştığı devlet yurtlarında yaşanan sorunlar son günlerde kamuoyunun gündeminde. Böcekli yemekler, asansör kazaları, insanlık onuruna yakışmayan odalar. Şimdi de bilimsellikten uzak keyfi bir uygulamayla gencecik bir kadın öğrencinin barınma hakkı gasp ediliyor.

Kadına şiddetin çeşitli şekillerde meşrulaştırmasının önünü açan her gün kadınları yaşamdan koparan gericilik, sağlık ve barınma hakkımızı elimizden alıyor. Buna asla izin vermeyeceğiz. En temel haklarımızın akıl almaz bir şekilde, türlü gerekçelerle gasp edilmesine karşı mücadelemizi büyütüyoruz.

Sen de gel, Kadın Dayanışma Komiteleri’nden yükselen mücadele ve dayanışmanın bir parçası ol! Eşit, laik bir toplumsal düzende insanca yaşayacağımız yarınlar için birlikte mücadele edelim!"