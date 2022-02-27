Ülke genelinde işçi direnişlerinde son durum

Ülkenin her yerine yayılan işçi direnişleri devam ediyor. Kazanımla sonuçlanan direnişler mücadeleye devam eden işçilere umut oluyor.

Geçtiğimiz hafta mikrofon uzattığımız işçi direnişlerinden günün notları şöyle:

Gaziantep işçi direnişleri dalgasında artçı eylemler geliyor

Son dönemdeki işçi direnişlerinde il bazında da İstanbul’dan sonra en büyük yeri tutan Gaziantep’te iki aydan bu yana işçiler ayakta. İki haftada yaklaşık 30 fabrikaya yayılan direnişler ağırlıklı olarak tekstil sektöründe yaşanıyor.

Özellikle geçtiğimiz iki haftada beş sanayi bölgesi ve çevre işyerlerine sıçrayan direnişlere karşı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Antep ziyareti sonrasında yoğun bir emniyet baskısı başlamış, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen kısa süre içinde defalarca gözaltına alınmıştı. Emniyet baskılarına rağmen önemli kazanımlar elde edilen direnişler yaklaşık bir haftadır yavaşlama eğilimi gösteriyordu.

Ancak bu görüntü yanıltıcı olabilir…

Antep sanayi bölgelerinin neredeyse dörtte birinde patronlar ücret zamlarını ekonomik belirsizlik bahanesiyle 1-2 ay kadar ertelediler. Bu ertelemeler fabrikalarda farklı ölçeklerde seyreden tepkilere neden oldu.

Kentteki direnişlerin son durumunu soL’a değerlendiren BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen, birinci dalga işçi direnişlerinin artçı eylemlerle devam ettiğini ve patronların yarattığı zam belirsizliğinin yeni tepkiler biriktirdiğini ifade ederek, tekstil sektöründeki yoğun direnişlerin, başka iş kollarındaki emekçilere de cesaret verdiğine dikkat çekti.

Mutlu Makarna işçileri tepkilerini yükseltmeye devam ediyor

Gaziantep’te hayat pahalılığı ve patronların hak gasplarına karşı sesini yükselten fabrikalardan biri de Mutlu Makarna. Mutlu Makarna Gıda Fabrikası işçileri, ücretlerinin hâlâ 2021 yılının asgari ücreti olan 2.820 TL üzerinden yatırıldığını duyurdular. Fabrikanın içindeki tepkiler büyüyor.

Mutlu Makarna işçileri

Farplas direnişi patron-polis işbirliğine boyun eğmiyor

Farplas direnişi, İzmit’in sanayi havzasındaki Gebze’de, son dönemde devam eden direnişlerin ivme kazanmasında öncü bir role sahip. Fabrikada açıklanan ücret zammına karşı iş durdurduktan sonra atılan işçilerin geri alınması ve sendika hakları için fabrikaya kapanan işçilere, fabrikaya giren polisler müdahale etmiş, aralarında Birleşik Metal İş Sendikası’nın da yöneticilerinin olduğu yüzlerce işçi gözaltına alınmıştı.

Geçen süre zarfında kararlı bir direniş süreci yürürken, işçilerin yılgınlıktan uzak olduğunu söylemek gerekiyor. Zira geçtiğimiz gün Farplas önündeki eylemlerine, bir de Toyota Fabrikası’nın önünü eklediler. Farplas direnişçileri, Farplas’tan yedek parça tedarik eden Sakarya’daki Toyota fabrikasının önüne giderek mücadelelerini görünür kılmaya ve Farplas patronunun işçi düşmanlıklarını ifşa etmeye devam ediyorlar.

Direniş, 27 Şubat itibariyle bir ayı geride bıraktı.

Pas South direnişi ilk kazanımını aldı, direniş kadınların öncülüğünde sürüyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Pas South fabrikasında, yaklaşık iki hafta önce patronun beyan ettiği zamları yapmaması üzerine işçiler tepki göstermiş ve tepkiler sendikal örgütlenmeye dönüşmüştü.

Pas South işçileri

Kadınların öncülüğünde devam eden Pas South direnişinde, gelinen nokta itibariyle sendika yetkiyi almış durumda.

Petrol-İş Sendikası yöneticileri, patron ile müzakere kurma çabalarının ısrarla olumsuz sonuçlandığını belirtiyor. İşten atılan işçilerin geri alınması ve patronun TİS masasına oturarak sendikayı tanıması talepleriyle direniş devam ediyor.

Kromevye Fabrikası direnişi dayanışmayı büyütüyor

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Kromevye Fabrikası işçileri, yıllardır devam eden düşük ücret uygulamasına ve fabrika yönetiminin işçilere kötü muamelelerine karşı Birleşik Metal İş Sendikası’nda örgütlenmişlerdi. Sendikanın çoğunluk yazısının patrona ulaşmasından hemen sonra beş işçi küçülme bahanesiyle işten atılmıştı. İşten atılan işçilerin kapı önünde başlattığı direniş bugün altıncı gününde.

Birleşik Metal İş Sendikası’nın altı günden beri patronla temasları sürüyor.

Kromevye direnişi, tüm baskılara ve kötü hava koşullara rağmen büyük bir dayanışmayla yoluna devam ediyor.