Tekzen’de işçi düşmanlığı bitmiyor: Maaşlarını alamayan işçiler işten çıkartılıyor...

Uzun zamandır hak gaspı ve ödenmeyen maaşlar ile gündemde olan Tekzen’de işçi düşmanlığı tüm hızıyla sürüyor.

Aylardır maaşlarını eksik alan, ocak ayında ise hiç maaş alamama sorunu yaşayan Tekzen çalışanları, tepkilerini tüm ülkede mağaza yönetimlerine açıkça dile getirmişti. İşçiler, kamuoyuna yaptıkları duyuruda ise sorunların devam etmesi halinde Genel Müdürlük önünde eylem yapacaklarını açıklamışlardı.

Tepkilerin ardından Tekzen patronu çalışanların maaşlarını taksitler halinde de olsa yatırmış, ancak taahhüt ettiği zamlar konusunda ise hiçbir adım atmamıştı.

BMS adlı taşeron firma da üç aydır çalışanların maaşlarını ödemiyor...

Haftalardır devam eden sorunlardan birisi de Tekzen temizlik işçilerinin yaşadıkları...

Tekzen şirketinin temizlik işini ihale ettiği BMS adlı taşeron firma da üç aydır çalışanların maaşlarını ödemiyor. İşçiler Kasım ayından beri hiçbir ücret almadan çalışıyorlar. Asgari ücret zammının iki ayda büyük oranda eridiğinin konuşulduğu günlerde, Tekzen temizlik işçilerinin en son aldığı maaş Kasım ayında aldığı 2 bin 820 lira…

Patronların çözümü: 'O zaman işten çıkaralım, eliniz para görür'

BMS firması Tekzen’de yaşanan sorunları da gerekçe göstererek 130 mağazada da kademeli olarak işten çıkarmaya karar verdi.

Maaşlarını üç aydır alamayan işçilerin tepkisi büyüdükçe Tekzen ve BMS firması çareyi üç aydır maaşlarını ödemedikleri işçileri istifaya zorlama ve tazminat yerine bir miktar ücret vererek işten çıkarmakta bulmuş oldu.

İşçileri maaşlarını ödemeyerek açlığa terk eden firma, bu durumu da koz olarak kullanır gibi "eliniz de para görür" diyerek bunu ikna yöntemi olarak kullanmayı da ihmal etmiyor.

Tazminatları da 2021 yılı asgari ücreti üzerinden hesaplayacaklar...

Üç aydır hiç bir ücret almayan işçilerin bu mağduriyetleri üzerinden bir miktar tazminat vermek kaydıyla ve "kendi rızasıyla" istifa etmeye zorlayan patron, işçi düşmanlığına bir yenisini de tazminat hesaplamasında yapıyor.

BMS patronu, kasım ayından beri ücret ödemediği işçilere, kasım ayı ücretleri üzerinden tazminatlarını vereceğini duyurdu.

'Çocuğumun okul servisinin parasını ödeyemedim, her gün bisikletle götürüyorum...'

Son gelişmeler üzerine ulaştığımız Tekzen temizlik emekçileri, soL 'a yaptıkları değerlendirmelerde üç aydan beri hayatlarının durma noktasına geldiğini, ancak iki şirketin de suçu birbirilerine attıklarını söyledi.

İşçiler şunları ifade etti:

"Üç aydır maaş alamıyoruz. Aralık, ocak ve şubat. BMS de birçok kişiyi ücretsiz izne çıkardı. Yarından itibaren iş çıkışlarımızı verecek. Yetmezmiş gibi, hepimizi aç bırakan patronlar kasım ayındaki ücretler üzerinden tazminatlarımızı vereceklerini de söyledi".

Üç aydan beri hiçbir ücret alamadıkları için yaşadıkları sıkıntıların dayanılmaz noktaya geldiğini aktaran işçiler şöyle devam etti:

‘‘Hayat pahalılığı konuşuluyor her yerde. Market fiyatlarından, faturalardan bahsediyor kanallar. Biz ne olacağız peki, ne haldeyiz gören var mı? Aylardır maaş almadan ve bir umut alacağız diye yaşadık. Çocuğumun okul servisi var ve geçtiğimiz ay servis ücretini ödeyemedik diye iptal ettiler anlaşmamızı. Çocuğumu okula mecburen bisikletle götürüyorum".

Patronlar el ele, işçileri sefalete sürüklemeye devam ediyor...

Başka önemli bir detay da hem mağaza katlarında, hem de temizlik departmanında yaşanan büyük hak gaspları ve işçi düşmanlığı hamlelerinde aranmalı.

Tekzen ve BMS patronları birlikte davranıyor.

Öte yandan Tekzen yöneticileri sorunun temizlik firmasından kaynaklandığını söylerken, BMS patronları da problemlerin Tekzen’den kaynaklandığını dile getiriyor.

Patronlar topu birbirlerine atarken, mağduriyeti her geçen gün büyüyenler ise yine işçiler oluyor…