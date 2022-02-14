Tekzen patronu işçiyle dalga geçiyor: 'Maaşların 2/4 kalan kısmının %72'si yattı'

Tekzen'de bir süredir devam eden maaş problemine Tekzen yönetimi yenisini ekledi. Aylardır maaşlarını düzenli alamayan işçiler, Şubat ayında hiç maaş alamamış ve bunun üzerine çeşitli platformlardan seslerini duyurmaya başlamıştı. İşçilerin bir araya gelmesinden rahatsız olmalılar ki Tekzen yönetimi bir adım atarak kimi mağazaların asgari ödemelerini yapmış, kimilerine ise geçtiğimiz hafta peş peşe iki gün 1/4 ve 1/4 olmak üzere iki kere ödeme yapmıştı. En son geçtiğimiz hafta sonu, pazartesi eksik maaşların tamamının, Salı günü ise maaş farklarının yatacağı sözünü veren patron, bugün adeta bir komediye imza attı. Akşam mesai sonrası hesaplarına bir miktar daha ödeme gelen işçiler, yatan miktarı çözmeye çalışırken yönetimden şöyle bir mesaj geldi: "Arkadaşlar maaşlarımızdaki 2/4 kalan kısmın %72 oranı yatmıştır. Bilgilerinize..."

İşçiler gelen miktarla birlikte bu bilgilendirme karşısında yaşadıkları şaşkınlığı anlatacak cümle bulamadıklarını ifade ederken, bu tablo karşısında mücadele etmeye ve verdikleri mücadeleyi daha da büyütmeye kararlı olduklarını söylediler.

Tekzen'de aylardır ekonomik kriz bahanesiyle işçilerin maaşlarını düzenli ve zamanında ödemeyen patron, kamuoyundaki tepkiler sonrası geri adım atmış, 10-11 Şubat'ta maaşların bir kısmını yatırmış, kalan kısmını da bugün yatıracağını bildirmişti. Ayrıca Tekzen Genel Müdürü tarafından mağaza müdürlerine maaşların tamamen yatırılması dışında, zam da yapılacağı söylenmişti.

Zam bir yana maaşlar bile tam yatırılmadı

Tekzen patronu, işçilerin tepkilerinin ülke genelindeki tüm mağazalarda yükselmesi sonrasında verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. Zam şöyle dursun, maaşlar bile tamamen yatırılmadı. İşçilerin asgari ücret tutarındaki maaşını bile taksitlere bölerek yatırmaya devam eden patrona karşı tepkiler her gün daha da fazla artıyor.

'4250 lira maaş alıyoruz, onu bile yatırmıyorlar'

Maaşların yine tamamen yatırılmaması üzerine görüştüğümüz Tekzen çalışanı, ülke bu haldeyken asgari ücret olan maaşlarının bile taksitlere bölünerek yatırılmasının açıklanabilir bir tarafı olmadığını belirterek şunları şöyledi:

"4250 lira maaş alıyoruz. Ancak onu bile yatırmıyorlar. Biz tepki gösterince işe gidip gelelim diye yol parası yatırmıştı, maaşlarımızı yatırmayan patronumuz. Peki ben de size sormak istiyorum: 4250 lirayı bile taksit taksit yatıranlara insan denir mi!"

Tekzen çalışanlarının maaşlarının tamamının ne zaman ödeneceği konusundaki belirsizlik devam ediyor. İşçiler maaşları Çarşamba gününe kadar yatırılmazsa o gün genel müdürlük önünde saat 09.00'da eylem yapacaklarını söylediler.



