Tekzen patronu işçileri açlığa mahkum etti: İşte Tekzen'de yaşananlar...

Tekzen işyerlerinde aylardır tam yatırılmayan maaşlar bu ay hiç yatırılmadı .

İşçiler kamuoyunda gün aşırı kampanyalar örgütlemeye başladı. Bu örgütlenmeler devam ederken mağaza yöneticileri patrona işçilerin maaş da almadığı için işe gelecek parası olmadığını, bu yüzden de mağazaları açamayacağını bildirdi.

Aylardır maaşları eksik yatıran, bu ay da 10 gündür maaşları yatırmayan patron, işçilere işe gelebilsin diye maaşlarının dörtte biri oranında 800-1200 lira arasında bir ücret yatırdı. İşçiler bu tabloya oldukça öfkeli.

Evet, tam olarak böyle bir süreç yaşadı Tekzen emekçileri. Aylardır eksik ya da geç maaş alan emekçilere, şubat ayında hiçbir maaş ödemesi yapmayan patron, işçiler işe gelebilsin diye yol parası yatırdı...

Uzun çalışma saatleri var, maaş yok

Tekzen işçilerinin hepsi asgari ücretli. Üstelik kıdem diye bir düzenleme de yok. İşe girerken ne ise işten çıkarken o.

İşçiler en son 2 bin 825 lira maaş aldı. Yani iktidarın müjde diye sunduğu asgari ücreti bile henüz alabilmiş değiller.

Çalışma saatleri yoğun zamanlarda, tatil günlerinde, 10-12 saati buluyor.

Mağazalara aylardır ürün akışında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bunun nedeni tedarikçilere de ödeme yapılmaması.

Mağazacılık sektörü patronlarının yaygın tavrı bu işyerinde de mevcut. Her işçi her işi yapıyor, iş bölümü diye bir şey yok.

İşçiler güne satış reyonunda başlıyor, talebe göre kasaya geçiyor, bazen de depodan mal taşımaya inip, satacağı malı reyonda düzenleyip sonra da satışını yapmaya çalışıyor.

İşçilere aynı masalı anlatıyorlar

Baskı, mobbing zaten had safhada. Maaşını alamayan işçilere ‘artan maliyetler’ masalı tekrarlanıyor. Üstelik ulaştığımız Tekzen emekçilerinin aktardığına göre genel müdürlük bütün mağazalara ‘mağaza açacak paramız bile yok' diye mail gönderdi.

Tepkilerin iyice artmasıyla birlikte işçilerin bir kısmına maaşlarının dörtte biri ödeme yapıldı.

Patronun işçilerin önüne koyduğu yaşam şu şekilde: İşçiler 1200 lirayla elektrik, su, doğalgaz, kira ve bütün temel giderlerini ödeyecek. Çocuklarına ekmek, süt alacak. Tencerede kaynayacak yemeği olacak..

Bütün yaşamsal masraflarını karşıladıktan sonra bir de insan olmanın gereği sosyalleşecek, eğlenecek.

Patronların ,emekçilere reva gördüğü yaşam böyle .

Dün Alpaslan Savaş soL'daki köşesinde Tekzen gibi birçok işyerinde, emekçilerin aşırı yoksullaşmaya dönük artan tepkilerin hem işyerlerinde hem de mahallelerde, kısacası hayatın her alanında daha da ivme kazanacağını söylemişti ve yazının sonunda, bu krizleri yaratan düzenin daimi yenilgisinin yolunu özetlemişti

O kısımla bitirelim .

‘’Sınıflar mücadelesinde kehanete yer yoktur. Büyük patlamalar önceden kestirilemez. Buna ancak hazır olursunuz. Devrimcilerin görevi hazır olmak ve hızlandırmaktır. Biz ayaktayız.’’