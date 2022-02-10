Tekzen'de maaşlar yatmadı, işçiler sordu: #maaslarneredeTekzen

Yapı marketler zinciri Tekzen'de emekçiler ocak ayı maaşlarının yatırılmaması üzerine #maaslarneredeTekzen etiketiyle dün akşam sosyal medya kampanyası düzenledi.

57 ilde 125 mağazası bulunan Tekzen'de emekçiler, onlarca mağazada maaşların halen yatırılmadığını belirtti.

Tekzen'in temizlik ve yemek için anlaşmalı olduğu firmalara ödemeleri gerçekleştiremediği için taşeron firmaların işçileri ücretsiz izne çıkardığı aktarıldı.

Tekzen emekçileri son olarak 2 bin 825 lira olan aralık maaşlarını aldıklarını belirtiyor.

Bir Tekzen emekçisi, "Zamlı asgari ücret hâlâ alamadık. Ama kredi kartı borcumuz arttı. Faturaların ödenmesi gerekiyor. Bu kış günü elektriğimizin, doğal gazımızın kesilmesini istemiyoruz" dedi.