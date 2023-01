Tanklar Ukrayna'ya yeterli gelmedi: Sıradaki hedef F-16 savaş uçakları

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, ismini açıklamadığı bir Avrupalı yetkiliyle Ukrayna'ya F-16 tedariki konusunu görüştüğünü bildirdi. Kuleba, bu yetkilinin kendisine F-16 sağlama konusunda çalışmaya başlayacağını teyit ettiğini bildirdi.

Ukrayna şu anda MiG-29 gibi Sovyetler Birliği döneminden kalma savaş uçaklarını kullanıyor.

The Hill'e konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Danışmanı Yuriy Sak, Amerikan yapımı F-16 gibi batılı uçakları alma konusunda iyimser olduklarını belirtti. Sak, "Her türlü silaha ihtiyacımız var. Ukrayna'nın dördüncü nesil savaş uçakları alabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

ABD nasıl bakıyor?

Euronews'in haberine göre, ABD şu ana kadar Ukrayna'nın F-16 taleplerini geri çevirdi ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, Ukrayna'yla sürekli irtibat halinde olduklarını ve değişen şartları değerlendirdiklerini söyledi.