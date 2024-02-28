Sinop’ta bilboardlar emekçilere kapalı

Sinop’ta bir siyasi partinin tanıtım ve propaganda amacıyla billboard ve durak panellerine afişlerini asması için ödemesi gereken tutar 1 hafta için minimum 25 bin lira! Şehrin merkez ilçesinde toplam 70 adet billboard panel, 50 adet durak ve raket (yol kenarlarında direkler üzerinde duran tanıtım alanı) bulunuyor. Bu tanıtım alanlarının tamamına 1 hafta boyunca afişlerin asılmasının toplam bedeli 750 bin lira!

Türkiye genelinde seçim döneminde billboard ve durak panellerine bir siyasi partinin ödeyeceği tutar ne kadar olur diye hesaplanmak istense alanın yaya veya araç trafiği yoğun bölgede olup olmaması ve boyutu gibi bazı kriterlere göre tek bir afiş için günlük 500 ila 5.000 lira arasında değişen bir fiyat bulunuyor. Sinop’taki maliyetler ise seçim dönemi için konum, yoğunluk veya benzeri bir kriter gözetmeksizin, 1 hafta süreyle minimum 5 billboard için 25 bin lira, minimum 10 durak paneli için 28 bin lira olarak belirlenmiş. Seçime katılacak herhangi bir siyasi partinin merkez ilçede yoğun bölgelerde sadece toplam 15 billboard ve durak alanını kullanması halinde ödeyeceği maliyet 1 hafta için 55 bin lira. 31 Mart haftasına kadar yaklaşık 4 haftalık sürede propagandasını bu şekilde sürdürecek bir siyasi parti, en az 250 bin lirayı bu alanlar için ödemek zorunda.

Rant içinde rant: CHP’li belediye–CHP’li aday

Kamusal alan içinde yer alan bu tanıtım alanlarının özel işletmeler tarafından reklam, kamu kurumları tarafından da bilgilendirme, duyuru amaçlarıyla veya seçim döneminde siyasi partilerce propaganda amacıyla kullanılması için kiralanması konusu belediyelerin denetiminde bulunuyor. Dolayısıyla bu alanlardan elde edilecek kiralama bedellerinin de belediye nezdinde kamu geliri olarak kaydedilmesi gerekiyor. Sunacağı her hizmeti ticarete açan, özelleştiren belediyelerin ortak özelliklerinden biri de bu alanları yılın başında özel bir ticari işletmeye topluca kiralamak oluyor. Sözleşmelerin içeriği bilinmediği için belediyelerin bu kiralamalardan kamuya nasıl bir gelir kaydettiği, belediyelerin de bilgilendirme alanları olan bu hizmetten kendilerinin nasıl yararlandığı, ücretsiz kullanım hakları alıp almadığı, diğer bir deyişle kamunun bu hizmeti kendisine alırken ödediği maliyet de bilinmiyor.

Sinop’ta yıl boyunca özellikle yaya/araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde bazı özel şirket reklamlarının yanı sıra çoğunlukla CHP’li belediyenin bilgilendirme, önemli günlerdeki anma ve kutlama mesajlarının yer aldığı gözleniyor. Sinop Belediyesi de billboard/durak reklam alanlarını İstanbul’da faaliyet gösteren bir şirkete kiralamış. Bu kiralamanın 10 yıllık bir sözleşmeyle bağlandığı konuşuluyor. Sözleşme şartları veya şirketin kiralama için belediyeye ödediği tutarın ne olduğu öğrenilemezken, yıl boyunca kimi billboardları kullanan belediyenin aynı şirkete herhangi bir bedel ödeyip ödemediği de belli değil.

23 Şubat günü itibarıyla İlçe Seçim Kuruluna başvuran siyasi partiler, bu tanıtım alanlarını eşitlik ve hesaplı maliyet ilkesiyle talep ederek ve paylaşarak sırasıyla kullanacaklar. Kentte birkaç haftadır AKP ve CHP’nin tanıtımlarının halihazırda billboardlarda yer aldığı görülüyor. Kaba bir hesapla mevcut belediye yönetimine de sahip CHP’nin belediye başkanı adayı için haftalık ortalama tanıtım maliyetinin 500 Bin Lira civarında olduğu söylenebilir. Sözleşme içeriği bilinmediğinden CHP’nin bu maliyetleri seçim bütçesinden mi, yoksa belediyesinin sözleşmede yer alabilecek ücretsiz kullanım hakkından mı karşıladığı da cevapsız sorular arasında yer alıyor.