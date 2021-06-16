'Sezgin Baran Korkmaz'ın pis işlerini Yeşil’in sağ kolu takip ediyor'

Sezgin Baran Korkmaz'ın eski ortağı Bereket Öner'in, “Beni vuran şahısların Sezgin Baran Korkmaz ve Bedirhan Esenlik tarafından yönlendirildiğini düşünüyorum. Bedirhan Esenlik, Korkmaz’ın adliye ve Emniyet’teki işleri ile pis işlerini takip eder” sözlerinin yer aldığı ifadesinde adı geçen Bedirhan Esenlik, Mahmut Yıldırım'ın (Yeşil) sağ kolu olarak biliniyor.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, Sezgin Baran Korkmaz’ın eski ortağı Bereket Öner’in silahlı saldırıya uğraması olayından eski ortağını sorumlu tuttuğu, polis ifadesinde azmettirici olarak verdiği diğer isim Bedirhan Esenlik’ti. Yeşil’le JİTEM adına çalıştığı dönemdeki adıyla Zakir Selvi. Karapara aklama suçlamasıyla hakkında dava açılan Sezgin Baran Korkmaz aleyhinde ifade verdiği için tehdit aldığını ve sonrasında da vurulduğunu belirten Bereket Öner ifadesinde Bedirhan Esenlik için şunları söylüyordu:

“Sezgin Baran Korkmaz’ın suçtan kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama konusuyla alakalı verdiğim ifadeden dolayı beni vuran şahsın bu şahıslar tarafından, yani Sezgin Baran Korkmaz ve Bedirhan Esenlik tarafından yönlendirildiğini düşünüyorum. Bedirhan Esenlik, 0532 222... numaralı hattı kullanır. Şahıs, Sezgin Baran Korkmaz’ın adliye ve Emniyet’teki işlerini takip eder. Ayrıca dışarıdaki pis işlerini takip eder.”

Jefi Kamhi'den gelen paralar

2004’te mahkeme kararıyla Zakir Selvi olan adını Bedirhan Esenlik olarak değiştirmesine rağmen yine kriminal suçlarla anıldı. Musa Anter cinayeti ile Akın Birdal’ın uğradığı saldırıda da adı geçen Esenlik, Yeşil’le birlikte patron Mehmet Emin Değer’den tehditle haraç almakla suçlanmıştı. İsmini değiştirip İstanbul’a yerleşen Esenlik, piyasanın en ünlü tefecileri arasına girdi. İşadamı Jefi Kamhi’ye bir çırpıda 3.4 milyon dolar verecek kadar zenginleşmişti.

Jefi Kamhi, eşiyle yüzde 50’şer payla sahip olduğu Yeniköy’deki villasını aldığı borca karşılık Esenlik adına ipotek ettirdi. İşleri kötüye giden Kamhi, borcu taahhüt ettiği zamanda ödeyemedi. Esenlik tarafından tehdit edildi. Kendisine ait bir işyerini satarak borcu ödedi. Ancak ipotek kaldırılmadı. İpoteğin kaldırılması için dava açan Jefi Kamhi’nin eşi Yasemin Kamhi, “Yüzde 50’sine sahip olduğum villanın tapu kayıtları üzerine ‘aile şerhi’ konulsun, haksız borçtan dolayı konulan ipotek kaldırılsın. Taşınmazın üçüncü kişilere satışının önlenmesi amacıyla ‘ihtiyati tedbir’ konulsun” talebinde bulundu. Mahkeme, Kamhi’nin yerinde bulduğu tedbir istemini kabul etti. Ancak Esenlik’in yaptığı itiraz sonrası Yargıtay, villanın yüzde 50 hissesinin icradan satışının önünü açtı. İhaleye ne hikmetse sadece iki kişi katıldı: Esenlik ve Kamhi. Düzenlenen ihalede Kamhi’nin avukatı teklif vermedi. Tek teklif Esenlik’in avukatından geldi. Villanın yüzde 50 hissesi 4 milyon 770 bin liraya Esenlik’in oldu.

'Matkap' cezası

Esenlik, kamuoyunda “Matkap Operasyonu” olarak bilinen haraç ve tehditle tahsilat yapan organize suç örgütüre yönelik operasyonda gözaltına alındı. Kendilerini “JİTEM” ve “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın elemanı olarak tanıtıp patronlardan tehditle para istemek, bazı kişilerin gayrimenkullerine el koymak, silahla çek-senet tahsilatı yapmak ve ihalelere girerek rakiplerini korkutmakla suçlanan çetenin üyesi olarak Bedirhan Esenlik, bu suçlardan dolayı ceza aldı.

Bursa Emniyet Müdürü Reşat Altay, Bursa Büyükşehir Belediye ve Bursaspor Kulüp Başkanı Erdoğan Bilenser’e yönelik saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla da gözaltına alınan Esenlik, İzmir’de Konak Belediye Başkanı CHP’li Hakan Tartan ile eşi Aynur Tartan’ı tehdit etmekten de yargılandı. “Hanım Ağa” lakaplı Güniz Akkuş ile de adı anılan Bedirhan Esenlik’e, tefecilik iddiları üzerine 2011’de takip başlatan polis 20 Ocak 2012’de operasyon düzenlemişti. İddiaya göre Esenlik’ten tehditler alan Güniz Akkuş Almanya’ya kaçmıştı. Akkuş’u Münih’te öldürmeyi planladığı öne sürülen Bedirhan Esenlik ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.