Sezgin Baran'dan Veyis Ateş telefonu: 'Hayatımda böyle rezil bir tehdit görmedim'

Habertürk yazarı ve televizyon programcısı Fatih Altaylı, ülkücü mafya Sedat Peker’in iddiaları sonrasında izne ayrılan ve “sessiz” kalan Habertürk TV spikeri Veyis Ateş hakkında gündem yaratan bir yazı kaleme aldı.

Fatih Altaylı, Habertürk’teki yazısında Sezgin Baran Korkmaz’ın Veyis Ateş’le ilgili olarak kendisini aradığını belirterek, “Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar. Kriminal nitelikte suçlamalar” diye yazdı.

Sezgin Baran Korkmaz’ın iddialarını Habertürk yönetimine ilettiğini kaydeden Altaylı, “Kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen. Veyis Ateş’in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem!” dedi.

Fatih Altaylı’nın konuyla ilgili yazısı şöyle:

“Dün öğle saatlerinde Dalaman civarında otomobildeyim. Telefon çaldı. Tanımadığım bir numara. Uluslararası arama. Bir Avusturya numarası.

Tanımadığım numaraları açmayı pek sevmiyorum ama Avusturya kodunu görünce yeğenim orada okuduğu için “Belki o arıyordur” diyerek açtım. Bir erkek sesi.

“Fatih Bey iyi günler dilerim. Ben Sezgin Baran Korkmaz, numaranızı bir gazeteciden aldım” dedi.

“Fatih Bey bugünkü yazınızı okudum ve çağrınıza yanıt olarak arıyorum” dedi.

“Size kirli bir gazeteciyi anlatacağım. Çünkü ben hayatımda böyle utanç verici, böyle rezil bir tehdit görmedim” dedi.

“Veyis Ateş isimli gazeteci beni 7 Ocak günü aradı” diye başladı. Gerisi utanç vericiydi.

Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar. Kriminal nitelikte suçlamalar. Akıl alır gibi değildi. Bu suçlamalar ile bir gazetecinin adının yan yana gelmesi bile aklımın hafsalamın almayacağı bir durumdu. Dahası Baran Korkmaz elinde tüm bu iddialarını kanıtlayabilecek bir bant kaydı olduğunu ve bunu ablası gibi sevdiği bir gazeteciye daha önce dinlettiğini de iddia ediyordu.”

Sedat Peker, Veyis Ateş’in kara para aklama suçlaması sonrasında yurt dışına kaçan SBK Holding Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde ücretsiz kaldığını iddia etmişti.