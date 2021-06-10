Paramount Otel ilk değilmiş: İşte Sezgin Baran Korkmaz'ın üstüne 'çökülen' diğer oteli

Ülkücü mafya Sedat Peker, geçen hafta yayımladığı videoda, Bodrum Paramount Otel’i gündeme getirmiş, "üzerine çöküldüğünü" söylemişti.

Oda TV'den Sami Menteş'in haberine göre, Türkiye, Bodrum Paramount Otel’i konuşurken, Sezgin Baran Korkmaz’ın bir başka oteline ve otelde yaşananlara dair bilgiler ortaya çıktı.

Bodrum Paramount Otel’in yakınında bulunan Kervansaray Otel, Bodrum’un önemli turizm tesislerinden biriydi.

Kervansaray Oteli'nden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, otelin 04 Ağustos 2015 tarihinde 10 yıllığına kiraya verildiği açıklanmıştı. Yıllık ise 1 milyon 8 bin dolar kira bedeli alınacağı belirtilmişti.

Turizm dünyasında kira anlaşması tartışılırken, Korkmaz planını devreye sokmuştu.

Bodrum Kervansaray Oteli’ne ödeyemediği borçlarından dolayı haciz konulmuştu. Oteli, değerinin neredeyse yarı fiyatı olan 47 milyon TL’ye alan Mega Varlık şirketiydi. Şirketin sahibi ise Jacob Ortell Kingston’du. Yani ABD’de FBI’nın soruşturduğu, Korkmaz’ın da ilişkide olduğu, parasını akladığı söylenen kişilerden biri…

İddiaya göre, Mega Varlık, otel yönetimine borç vermiş, daha sonra da temlik alacaklısı olarak, oteli yarı fiyatına almıştı.

Sezgin Baran Korkmaz, Mega Varlık üzerinden kiraladığı otelin sahibi olmuştu.

Aradan kısa bir zaman geçti. 463 odalı otelin yeni sahibi Mega Varlık, 2018’de otelin satışı için bir dizi görüşmeler yürüttü. Dev otel farklı sektörlerde faaliyet yürüten Şaban Kayıkçı’ya 30 milyon Euro’ya (o dönemli kurla 225 milyon TL) satıldı.

Kısa zamanda gerçekleşen iki satış işleminin arasındaki fark ise yaklaşık 180 milyon TL oldu. Yeni patron Şaban Kayıkçı ise otelin adını Duja olarak değiştirdi.

Şaban Kayıkçı kimdir?

Otelin yeni sahibi Şaban Kayıkçı’nın, deniz taşımacılığı, gayrimenkul geliştirme ve petrokimya alanlarında faaliyetleri bulunuyor. Kayıkçı aynı zamanda Asya Gaz AŞ’nin de sahibi konumunda. Asya Gaz, İran’ın en büyük gübre üreticisi Razi Petrochemical'i alan konsorsiyumun içinde de yer almıştı.

Kayıkçı, birçok şirketin yönetim kurulunda bulunuyor. Haliçport olarak bilinen projeyi üstlenen Haliç Altın Boynuz Marina şirketinde de Fettah Tamince’yle ortaklığı bulunuyor.