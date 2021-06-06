Peker videosunda adı geçen Sezgin Baran Korkmaz, nasıl kaçmıştı?

Ülkücü mafya Sedat Peker, yayınladığı yeni videoda Sezgin Baran Korkmaz'ın oteline ve 45 milyon dolarına İçişleri Bakanlığı üzerinden "çöküldüğünü" söylerken, Süleyman Soylu'nun Korkmaz'a "'Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak" dediğini öne sürdü.

Bu açıklama sonrası ismi yeniden tartışma konusu olan Korkmaz, nasıl yurt dışına çıkmıştı?

soL, 29 Aralık 2020'de, Korkmaz'ın kaçışını "organize işler" olarak tanımlamış, süreçteki tuhaflıklara işaret etmişti.

Haberimizi yeniden hatırlatıyoruz:

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafları erişim engellemesine konu olan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmak istendi.

En azından haber ülke gündemine bu şekilde servis edildi.

Ancak operasyonda Baran'ın bulunamadığı, evinde yapılan aramada ise şömine içerisinde yakılmış cep telefonu ele geçirildiği belirtildi.

Operasyon sonrası servis edilen bu bilgileri daha da ilginç kılan, Ekim ayında Korkmaz'a ilişkin verilen üç ayrı karar...

Yakalayıp, bırakıp 'kaçtı' dediler...

Bu kararlardan ilki Korkmaz'ın mal varlıklarına el konulması, yurt dışına çıkış yasağının devamı kararı olmuştu. Bu kararın gerekçesi kara para soruşturmasına ilişkin ortaya çıkan gelişmelerdi.

Ancak bundan sadece bir hafta sonra, 17 Ekim tarihinde, Sezgin Baran Korkmaz ile 13 kişinin şirketlerine ve mal varlıklarına el koyma koyma kararı aldıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin ve şirketlerinin banka hesapları üzerindeki tedbirleri kaldırdı.

Dikkat çeken bu gelişmenin ardından, söz konusu ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğraflarına da erişim engeli getirildiği haberi gündeme geldi.

Bu üç gelişmenin ardından Baran'a yönelik 132 milyon dolar kara para akladığı iddiasıyla operasyon başlatıldı.

Ancak operasyon sonrası servis edilen haberde, Baran'ın yurt dışına kaçtığı, evinde sadece yakılmış telefon bulunduğu iddia edildi.

Hikayenin eksik noktası tamamlandı

Aslında tüm bu gelişmeler Korkmaz'ın yurt dışına çıkışına nasıl destek verildiği gözler önüne seriyordu.

Peker'in açıklamaları, hikayenin "eksik noktalarını" tamamlamış görünüyor.

Sürecin doğrudan Soylu eliyle yürütüldüğü, uyarının bu kanal tarafından yapıldığı iddiası sonrası Korkmaz ya da Soylu cephesinden bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu.