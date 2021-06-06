Sedat Peker'den yeni video: 10 bin doları ve Metin Külünk ile ilişkisini anlattı

Ülkücü mafya Sedat Peker, 10 bin dolar iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Peker, AKP'li vekillere verdiği paranın 10 bin dolardan daha fazla olduğunu söyledi, Metin Külünk ile ilişkisini anlattı.

Külünk'ün arabasına seçim dönemlerinde para bıraktığını, başka vekillere de bıraktığını söyleyen Peker, Almanya'daki AKP destekli çetelere de Külünk aracılığıyla para gönderdiğini dile getirdi.

Peker, videoda Sezgin Baran Korkmaz'ın aranırken İçişleri Bakanlığı'na çağrıldığını, oteline ve 45 milyon dolarına "çöküldüğünü" iddia etti.

Soylu'nun sigorta şirketi

Peker şöyle konuştu:

"Engin Sigorta. Süleyman diyordu ya 'Ben o poliçe sesini çok seviyorum, uyuyorum.' Lan şirketin 57 kat büyümüş, o poliçe sesine ben de uyurum, herkes uyur. Erdal Baba'ya araba... 20 sene evvel sana getirip sigortalattığında onu arıyordun, şimdi lazım değil. Seni bugün iğnenin deliğinden geçireceğim, yüce divana gidip yargılanacaksın, seni bitireceğim. Bugün senin son günün. Yurtdışına gitmeden önce odanda çağırıp misafir ettiğinde... Oraya geleceğiz.

'Oğluma çatal fırlattım'

Küçük oğlum var 13 yaşında. 10 yaşındaydı o zaman, kardeşlerini ağlatmış. Nasıl ağlıyor kızlarım, kızlarımı ağlatıyorlar ya, birden kontrolümü kaybettim. O an elimde çatal vardı bir fırlattım ona... Annesi Muğlalı kibar insanlar bizim gibi vahşi değiller. Tabii çatal saplandı. Böyle duruyor, kalın çatallardan. 'Bir daha onları ağlatırsan seni öldürürüm' dedim. Ben baba olduğumu kız çocuklarımda hissettim. O sebeple kendi oğlumun kör olmasını göze alıp o çatalı ona fırlattım. Ona onu yapan ona silah çekenlere daha ne yapacak. Ben kötülük yaptıysam da vatan sevgisine olan inancımdan yaptım.

'Devletin aleyhine ne söyledim?'

MİT'çi kardeşlerimizi niye katıyorsunuz, onlarla ne işimiz var? Ben devletin aleyhine ne söyledim, hırsızlıkları yapanları söyledim. Devlete bağlı olmayan SADAT diye bir kuruluş, şu an orada yapılan ticaret, gönderilen silahlar.. Devlet sadece sınır güvenliğini sağlayamadığı için 300-500 bin euro para cezası. Zaten her gün ödeniyor. Öbür olayda çocuğu kandırıp işlerin içine sokmuşlar dedim. Uyuşturucu ağı... Devletle ne ilgisi var bunun?

Bunları madem biliyordun neden anlatmadın diyorlar. Anlatmadım, benim işlerimden daha karıştı. Sen her gördüğünü herkese anlatıyor musun? Evimin düzeni bozulur, bin tane sebeple. Şimdi bir noktaya geldim dönüşüm yok.

Akit TV'nin Yazı İşleri Müdürü var Murat Alan, iyi bir adam. Sen saldırıya uğradığında hastaneye ilk gelenlerden biri ben değil miydim? En sevdim silahı sana verip, 'Bir daha gelirlerse vur, cezaevinde ben bakacağım' demedim mi? Suç örgütü... Göreceksiniz suç örgütü. Hepinizi sokacağım, sen hariç Murat kalbin temiz biliyorum. Ama diyebilirdin, 'ajanlık ne' diye. Bu haberi yapıyorsunuz elinizde bir tane kayıt var mı?

Şevki hocam (Şevki Yılmaz - soL) çocukluğumdan beri kasetlerini dinledim. Cezaevinde yatarken çoluğumun çocuğumun rızkını dersaneler yapıyorsun diye, 'yurtdışından çocuklar getirecen, onlar Kuran bülbülü olacak, emir-i bin maarufa hizmet edecek diye. Diyemedin mi bundan ajan olmaz diye?

Erkam Yıldırım'a: Diğer ülkelerde kaç milyar doları daha vardır

Binali Yıldırım beyefendi bir adam, uyuşturucu işinde değil, değerli bir insan. Oğlunu korumak için alana o çıkmış. Senin oğlunu korumana gerek yok ki, adam 15 senede kaç milyar dolar servet yapmış. Biz sadece Hollanda'daki hayatı biliyoruz, onlar açıkladı diye, diğer ülkelerde kaç milyar doları daha vardır. Ya bu adam süper dahi olmasa 10 senede 3-5 milyar doları nasıl kazansın. Millet üç bin dolar kazanamıyor, adam 3 milyar dolar kazanmış. Senin çocuğun gerizekalı mı, o konuşsun. Böyle yapınca şaibe büyüyor. Kit götürmüş. Hele düşkün Abdulkadir. Torbayla kit götürdü diyor, bu nasıl bir onursuzluk. Sen şerefi onuru öldürdün. Bunu yaz deyip kafana gülle vursalar bunu yazmam, yalan da bu kadar değil demen lazım.

Parayla adam öldüren kiralık gruplar var uluslararası, onlarla görüşüyorlar

Parayla adam öldüren kiralık gruplar var uluslararası, onlarla görüşüyorlar. Bir Arnavut, bir Sırp grup var, bir de Rus, onlarla görüştüler. Geçmişte benim hayatım insanlara iyiliklerle geçti, her şeyi nasıl biliyorsun, öğreniyorsun diyorlar ya.

Size oy toplamak için günlerce her gece yemin ettirirdim oy ver diye

Balkanlar'da yardım ettiğimiz, temas ettiğimiz Makedonya'da ırkçı parti var, Müslüman kadınlara tecavüz edenlerin devamı olanlar. Ve diğer bütün Müslümanlar kırgın TİKA'nın yardımı durdu diye. Bir de Sırbistan'a yatırım yapılıyor. Balkanlar bizi ümmetin lideri diye kabul etmiyor, Araplar yanlış politikalardan düşman oldular, Uzak Doğu Asya'dakiler kibirli buluyorlar. Bir Azerbaycan kaldı, sizin beşli çete dediğiniz tüm otoyol anlaşmalarını yaptılar, piyango işini Pambukören aldı. Ulan Türkiye'yi yediniz, şimdi de Azerbaycan yiyin.

Size oy toplamak için günlerce her gece yemin ettirirdim oy ver diye, yalvarırlardı abi yemin ettirme vermeyeceğim diye, annene babana da verdireceksin diye yemin ettirirdim. Şimdi tam tersini yaptıracağım. Tek kurtuluşunuz ölümüm.

10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok ama daha çok yolladıklarım var

Benim her ay 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok ama daha çok yolladıklarım var. Bir de çok acı, bana 10 bin doları nasıl yakıştırdınız siz. Ya ben aç kalırım açıkta kalırım yine herkesten çok para veririm. Beni herkes bilir. Kaşar Süleyman var ya, hani tak tak tak Veysi geliyorum... 10 bin dolar da yalan, vallahi yalan. Hani diyorlar ki bunu açıkla. Ben kimseye böyle bir para yollamadım ama daha çok yolladım.

Metin abi beni telefondan aradı, Biden beni Erdoğan'a karşı...

Şimdi Metin Külünk'ten konuşacağız, Metin ağabeyden. Metin abi beni telefondan aradı, Biden beni Erdoğan'a karşı... Ya dedim abi ne diyorsun sen, Biden işi gücü bırakmış Sedat Peker'i mi bekliyor, hepten delirdik, vallahi delirdiler. Adamlar dünyayı yönetiyor, onun devlet başkanı Sedat Peker'i mi bilecek. Benim kendi meselem var. Beni sakinleştirdi, konuştu konuştu. Sonra benim yanımdan ayrıldı, beni itibarsızlaştırmak için kurulan mafyalar var, tecavüz hikayelerini kurgulayan puştlar var ya, onlar var, vekiller var, devletten adamlar var. Özel adamları ama fındık kadar beyinleri var. O yüzden Metin ağabeyi konuşacağız.

Beni yolda bırakanı rezil edeceğim, ha Metin ağabeyi rezil etmeyeceğim, ne yaşadık onu anlatacağım.

AKP'nin seçim zamanı dağıttığı kahveler Sedat Peker'in hediyesiymiş

Bana pislik mafya diyorlar ya, AK Parti'nin seçim zamanı dağıttığı kahveler var ya, seçim zamanı. Hepiniz içtiniz, Tarihi Beyoğlu Kurukahvecisi, benimdi o, hani ben pislik mafyaydım. Ulan onlarca milyon liralık kahveyi benden siz alıp dağıtmadınız mı her yerde? Lan bir lira mı verdiniz, verdiyseniz hani fatura? Lan size yazıklar olsun.

Metin Külünk'e verdiği paraları açıkladı: Seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdım

Metin ağabeyle, Ömer Külünk diye bir yakını var mesela, nasıl ilişkimiz onu anlatayım. Tefeciler benim yeğenimin yerini almış, o zamanın parası bugünün 1,5 milyon lirası, tefecilerle bir konuşsan şey yapsa. Ya dedim Metin ağabey, ben ismimi unutturmaya çalışıyorum, o onu arayacak, o onu arayacak sanki ben tahsilat yapıyormuşum gibi. Dedim ağabey kaç para ben vereyim. O konuda ismi geçen bir iki işadamı arkadaş var, biz ödeyelim dedik. İş para ödemeye gelince bir tek ben ödedim, tapuyu aldık verdik. Biz para verdik mi böyle veririz. Almanya'daki o dernekler var ya, onlara rica ederdi para yollar mısın diye, el altından onlara para yollardım.

Ama öyle her ay giden 10 bin yok, seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdım.

Ya şimdi ben böyle deyince bizim diğer milletvekili tanıdıklar, lan bizi de, lan oğlum biz kimseyi söylemeyiz. Ama Biden miden gel film yap, sonra beni karalama kampanyasına abilik yap. İstesem gömmek için evet verdim derdim ama 10 bin değil çok daha fazlasını verdim."

Demirören 750 milyon dolar krediyi ödemedi

Şimdi bizim bu Pambukören var ya, şimdi biz gazeteyi bastık, Aydın Doğan kargaşadan korktu verdi yerleri 750 milyon dolara, aslında bir tanesi o kadar ederdi, hepsini o paraya aldı. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi, banka devletin. Bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi biliyor musunuz bu sahtekar. Faizlerini bile ödemedi, bırak ana parayı. Faizleriyle bir milyar doları geçti borç. Bunu ödemek için Kemerburgaz'da bir arsayı belirlediler bunun üzerine yapacaklar. Bu televizyon onun değil, emanetçi, Serhat ile Berat yönetiyor. Sabah grubu da öyle. Böyle kişiliksiz zenginlerin üzerine yapıyorlar sadece, yat kalk. O Kemercountry'deki yer var ya, tarla olarak verecekler, Süleyman'ın Ankara'da bu işleri yapan akrabası, 10 milyonluk yer bir milyarlık oluyor.

Veysi benim sağ kolumun yardımcısı

Erdal Araz arıyor, Veysi'nin kendi telefonundan Erdal Araz'ın numarası, ara verdiler ya o arada arıyor. O da tanıyor reisi, sen de tanıyorsun, niye söylemiyorsun diyor. Onun işi İsmail Saymaz'ı durdurmak orada. Gazeteci ya, konuşuyor, aradaki yakınlıklarına bak. Açmazsın telefonunu, önemli bir olay var, düşün o kadar yakınlar. Bu bizim Veyse, bizim Erdal'ın yardımcısı, benim sağ kolumun. Erdal gençlikten sorumlu il ikinci başkanı bu da onun yardımcısı. Biz bu Veysi ile 6-7 saat oturduk, yemek yedik. Bana siz anlatıldığı gibi değilmişsiniz, çok entellektüel bir insansınız dedi. Buna sarmayacaktım, orada bloke etti ya. O Sağlık Bakanlığı'ndaki hikayeni anlatmayacğaım, para konusunda ters düştün ya, onun ailesi benim sevdiğim bir aile.

Paramount Otel ve Sezgin Baran Korkmaz

Bodrum'da Paramount Otel var. Sahibi kim, Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye'de de ABD'de de aranıyor. Bu adamın otelinde kimler var. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat, Ankara. Bu abi, o kadar rahat bir adam ki, sıfır X5'le görevine gidiyor geliyor. Kim ne der demiyor, kaç milyonluk araçla işe gidiyor.

Aranan adamın otelinde hakim ve emniyet müdürleri kalıyor, fatura 100 bin lira

Başka, bunun eski koruması, kendi korumasıydı, onu koruma dair başkanı yaptı. Kim, Ekrem Güler, kim Silivri'deki genç emniyet müdürünün intihar etmesine neden olan canavar hain, bunalıma soktu, kafasına sıktı. Veysi Ateş, tatil ekibinde. Bunlar tatili de birlikte yapıyorlar, kesmeyi de birlikte yapıyorlar. Resul olaya sonradan dahil olacak, bunlar tatil ekibi. Bir de Muğla Emniyet Müdürü, Marina vardı ya, el konulan, şimdi de otele el koyuyorlar. Sezgin Baran Korkmaz, en son Mübariz de demişti, sendeki belgeler benim şirketim ama bende yok demişti, bende var kardeşim. Sakın onlarla anlaşayım deme, patlatırım rezil olursun. Müşteri portföyünün tamamı bende, hangi hakimler savcılar. Siz aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani lan faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, lan sizin maaşınız kaç para, hani fatura.

Kıbrıs'taki adam kayıt yapıyordu ya, bu da polislere yaptırdı

Koruma daire başkanını neden yapıyor biliyor musunuz, en önemli adamların yanına adam veriyorlar, polislerini koydu. Kıbrıs'taki adam kayıt yapıyordu ya, bu da polislere yaptırdı.

Ekrem'i Emniyet'ten ayırdı, İş Bankası'na soktu, emniyet müdürünün İş Bankası'nda ne işi olur? Parasını ödeyemeyen, İş Bankası'na kalanlar var ya, büyük oteller, arsalar var ya, oraya operasyon. Koskoca MASAK Başkanını kendine köle yaptı, Sadık Soylu köle gibi kullanıyor.

Süleyman'ı kimse alamıyor. Tayyip abiye dedim buda bunları diye, döndü bana ajan dedi. Ben kötü bir şey mi söyledim.

Veysi, senin kayıtlar da çıkacak Veysi...

Bu Rasim Ozan Kütahyalı var ya, o da bizim Paramount Otel ekibinden.

Sezgin Baran Korkmaz'ın 45 milyon dolarına ve oteline çöktüler, Süleyman Soylu yurtdışına gönderdi

5 Aralık Resul Holoğlu, Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı telefon açıyor Korkmaz'a. Bu adamı arıyor, İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor. Saat 10.30, 12.30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var. Süleyman buna 'Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurtdışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak' diyor. Yukarısı da Tayyip abi. Amerika'dan da büyük para gelmiş diye herkes biliyor ya.. Bütün kayıtlar çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz, 6 Aralık'ta yurtdışına gidiyor. İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı'nı telefonla arayıp, hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor ve görüşüyor ve yurtdışına çıkmasını söylüyor. Bu 45 milyonu kabul etti ya Sezgin Baran, ne yapsın devlet var karşısında. Oteli de istediler. Böyle bir namussuzluk olur mu? Siz muhaliflere baskıyı kuracaksınız, 5 Aralık'ta Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na geldi mi kamera kayıtlarını çıkarın. 6 Aralık'ta yurtdışına çıkmış mı?

Sezgin Baran Korkmaz bakıyor her şey elden gidecek, dönmüyor. 28 Aralık'ta operasyon yapıyorlar. 29 Aralık da 45 milyon doların ödenme günü, haciz olacak o gün. Karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi.. Ben olayı toparlayayım diye arayan da bu Veysi. Aranan adamın oteline gidip kalıyorsun, onbinlerce, yüzbinlerce euro hesap hiçbiriniz ödemiyorsunuz sonra adamı gasp ediyorsunuz. Mehmet Ağar'dan öğrenmiş bu taktiği. Siz bu adamın arkadaşı değil misiniz? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı izin vermiyor, Cumhurbaşkanına gidiyor, haberiniz varmış. Haberim yok diyor. Hangi savcı hangi hakim kaldı hepsinin listesi bende.