Sel bölgesine giden AKP’li Tevfik Göksu'ya yurttaşlardan tepki

AKP'li Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Kastamonu'da sel felaketlerinin yaşandığı Abana, Bozkurt ve Devrekani'ye gitti.

Göksu, gittiği Bozkurt ilçesinde, yakınını kaybeden bir yurttaşın tepkisiyle karşılaştı. Yurttaş, Göksu'ya, “Siz konuşmak istemiyorsunuz. Önce onlar sonra müteahhit. Hepsi suçlu. Siz konuşmayın, siz görevinizi yapın. Siz susmayı deneyin. Sustukça acılarımız çoğalsın. Her şeyi görmezden, duymazdan gelin. Her şeyi gelin her şeyi. Biz hepsini biliyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Göksu, “Allah'a emanet, görüşürüz” diyerek alanı terk etti.

Yurttaşın Göksu'ya tepkisi Medyascope.tv muhabiri Fırat Fıstık tarafından böyle görüntülendi: