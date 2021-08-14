Sinop Ayancık'ta sel felaketi 'geliyorum' demiş: İşte ilçedeki son durum

2019 yerel seçimlerinde TKP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan belgesel fotoğrafçısı Volkan Atılgan, memleketi Sinop Ayancık'taki yardım çalışmalarına katılırken, bölgedeki son duruma ilişkin soL'a açıklamalarda bulundu.

Üç HES inşa edildi

"Ayancık Çayı'nı besleyen küçük küçük su kaynakları var, bu su kaynaklarının üzerine 2000'lerin başından beri HES inşa edilmeye başlandı. Toplam üç ayrı HES inşası gerçekleştirildi burada" diyen Atılgan, HES dışında 12 Eylül'den bu yana kentte görev yapan AKP ve CHP'li belediyelerin izlediği imar politikalarının da bu tabloda payı olduğunu vurguladı.

Hukuksuz imar izni, çay kenarına yoğun yapılaşma ve ağaç kesimleri...

Ayancık Çayı etrafına verilen hukuksuz imar ruhsatlarının, çay kenarına kurulan sanayi sitesi ve toplu konut alanlarının facianın boyutunu artırdığına değinen Atılgan, "Öte yandan Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü, angajman kurallarının ötesine geçerek çok fazla kesim yapmış. Buranın sele teslim olmasının en büyük nedenlerinden biri de çay yolu üzerindeki depoda bulunan 200 bin metreküp tomruğun set görevi görerek sel sularıyla birlikte tüm köprüleri patlatması oldu" dedi.

Kaç kişinin kayıp olduğu açıklanmalı

Şu an AFAD'a kaç kayıp başvurusu yapıldığına ilişkin resmi hiçbir bilgi verilmediğini, bu konudaki taleplere yanıt gelmediğini dile getiren Atılgan, Ayancık'ta ve Bozkurt'ta kaç kayıp başvurusu yapıldığının açıklanmasını istedi, resmi ölü sayısının ise gerçeği yansıtmadığını, insanların sahilden cansız beden topladığını söyledi.

Atılgan, bu süreçte kusuru bulunanların açık şekilde ortada olduğuna değinirken, yıkıma neden olan tüm kamu görevlileri ve sivillerin hesap vermesi için de mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Altyapı iflas etmiş durumda

Bölgede altyapı konusunda büyük sorunlar olduğunu, elektriğin zaman zaman gelip gittiğini, su ve kanalizasyon sisteminin ise iflas ettiğini belirten Volkan Atılgan, "Buradaki en büyük ihtiyaçlar su, ekmek ve temizlik malzemeleri" dedi, bölgede arama çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti.

Çay yatağına tekstil atölyesi kurduruluyor

Atılgan, sözlerini "Bugün bile sele neden olan çay yatağında, Ayancık Belediyesi tarafından sermaye gruplarına arazi tahsis edilip tekstil atölyesi kurduruluyor" diyerek noktaladı.