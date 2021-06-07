Sedat Peker'den yeni iddia: Ağar ve ekibi mazot kaçakçılığı yapıyor

Ülkücü mafya Sedat Peker, Mehmet Ağar ve ekibinin Muğla'da mazot kaçakçılığı yaptığını ve Muğla il emniyet müdürünün de bunu seyrettiğini öne sürdü.

Haber Merkezi

Ülkücü mafya Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda Mehmet Ağar'a seslendi.

Ağar'ın Marina yönetiminden ayrılmasına ilişkin konuşan Peker, şöyle dedi:

"Derin Mehmet, marinanın yönetiminden ayrılmakla bu işler olmaz. Senin ve oğlunun üstüne olan, Mübariz’den gasp ettiğin, marinanın içinde olan mak petrolü de Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacaksın. Yoksa o benzin istasyonunda yaptırdığın mazot kaçakçılığının dosyasını açacağım.

Kıymetli dostlarım, dünyanın neresinde bir benzin istasyonunun beş bin tonluk gemilerin yanaşabileceği iki tane iskelesi olur? Derin Mehmet ve ekibi buradan mazot kaçakçılığı yapıyor, herkesin gözünün önünde. Muğla emniyet müdürü Suat da seyrediyor."

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