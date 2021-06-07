Ülkücü mafya Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda Mehmet Ağar'a seslendi.
Ağar'ın Marina yönetiminden ayrılmasına ilişkin konuşan Peker, şöyle dedi:
Feride E. Tetik
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sedat Peker'den yeni iddia: Ağar ve ekibi mazot kaçakçılığı yapıyor
Ülkücü mafya Sedat Peker, Mehmet Ağar ve ekibinin Muğla'da mazot kaçakçılığı yaptığını ve Muğla il emniyet müdürünün de bunu seyrettiğini öne sürdü.
Haber Merkezi
Ülkücü mafya Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda Mehmet Ağar'a seslendi.
Ağar'ın Marina yönetiminden ayrılmasına ilişkin konuşan Peker, şöyle dedi: