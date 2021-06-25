Rusya hipersonik füze taşıyabilen uçakları Suriye'ye yolladı

Rusya Savunma Bakanlığı 25 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kinzhal hipersonik füzelerini taşıyabilen iki MiG-31K savaş uçağının, yaklaşmakta olan bir ortak askeri tatbikat hazırlıklarının bir parçası olarak Suriye Hmeymim Hava Üssü'ne ilk kez konuşlandırıldığını duyurdu.

Rus Donanması ve Hava Kuvvetleri, 25 Haziran'da Akdeniz'de ortak tatbikat yapacak. Açıklamada, "En yeni Kinzhal hipersonik füzelerini kullanabilen bir çift MiG-31K uçağı, tatbikat için Rusya'nın Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki Hmeymim Hava Üssü'ne uçtu" denildi.

Mürettebattan biri, uçağın Suriye'de "öğrenme görevleri" gerçekleştireceğini söyledi.

Kinzhal hipersonik füzesi ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 2018'de Federal Meclis'e gönderilen bir mesajda tanıtıldı. Füzenin on Mach hıza sahip olduğu ve mevcut tüm hava savunma ve füze savunma sistemlerinin üstesinden gelebileceği ve nükleer başlıklar ve iki bin kilometreye kadar mesafelerde konvansiyonel savaş başlıkları taşıyabileceği belirtiliyor.