Rusya, ABD ile aralarındaki gerilimin ortasında "dış tehditlerle" başa çıkmaları için Küba, Venezuela ve Nikaragua'ya askeri yardım sözü verdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova'daki 9. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda, ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya olan üç Latin Amerika ülkesi olan Küba, Nikaragua ve Venezuela ile Rusya arasındaki tarihi ittifakları vurguladı.

Shoigu Çarşamba günü Moskova'da düzenlenen 9. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada bu ülkeler hakkında "Uzun yıllar boyunca askeri gücün açık kullanımı tehdidi de dahil olmak üzere çeşitli baskı biçimlerine direndiler. Rusya'nın desteğine şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." dedi.

Rusya Savunma Bakanı, Havana, Managua ve Karakas'ın "daha modern silahlara ve bizim ordularımıza yasadışı uyuşturucu ve uyuşturucu üretimiyle yakından bağlantılı başka bir dizi renkli devrimi başlatmaya yönelik kalıcı terör girişimlerini içeren karmaşık bir durumla yüzleşmeye hazırlamamız için" ihtiyacı olduğunu söyledi.