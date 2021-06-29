MESAM kavgası sürüyor: Orhan Gencebay’ın manevi oğlundan suçlamalar

30 Haziran’da Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak MESAM’ın 16. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlıklarını Cahit Berkay, Sümer Ezgü ve Recep Ergül’ün yaptığı üç liste yarışacak.

2011 Genel Seçimleri’nde AKP’den Kars milletvekili aday adayı olan ve Orhan Gencebay’ın “manevi oğlu” olarak basında adı geçen Recep Ergül, “MESAM Değişim ve Reform Grubu”nun lideri olarak MESAM’ın yönetimine tâlip oldu.

Ergül, sosyal medyada yaptığı açıklamada “Burhan Şeşen bir çay ocağı dahi yönetebilir mi, emin değilim. Ama geçtiğimiz günlerde beni müzisyen olmamakla suçlamıştı. Burhan Şeşen, sadece sen değil, Cahit Berkay, Sümer Ezgü ve varsa diğer grupların liderleri… Bir TV kanalında açıkoturum yapalım. Benim söylediklerimden tek bir yanlış, sizin söylediklerinizden tek bir doğru çıkarsa istifa edeceğimi defalarca kez söyledim. 10 yıldır tek adamla, demir yumrukla MESAM’ı yönetenler, şimdi mağdur ve mazlum edebiyatı yapıyorlar. Sayın Arif Sağ ve Sayın Cahit Berkay yapılan yanlışlara göz yumdular. MESAM’ı hiçbir zaman Arif Sağ ve Cahit Berkay yönetmedi.” ifadeleriyle, MESAM’ın eski Yönetim Kurulu’na eleştirilerini yöneltti.

Ergül’ün sosyal medya hesabında gündemdeki farklı konulara dair yaptığı yorumlar da dikkat çekiyor

Ergül, 2017’de yapılan Onur Yürüyüşü’ne katılanlar için instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bre cinsi sapıklar; Evlerinizde yediğiniz her halt, sizi bağlar. Hesabını Allah'a verirsiniz. Lâkin, o pespaye görüntünüzle sokaklara çıkıp çocuklarımıza kötü örnek teşkil ettiğiniz zaman, bu toplum bunun hesabını sorar.” sözleriyle LGBT’lere dönük nefret dolu ifadeler kullanmıştı.

Yolsuzluk nedeniyle kovuldu iddiası

Müzisyen Akın Ok ise yaptığı açıklamada, Recep Ergül’ün Yön Radyo’da program yaptığı dönemde, reklam sponsoru ödemesinin kendi hesabına yatırılmasını istediğini ve bu talep ortaya çıkarılınca, radyodan uzaklaştırıldığını iddia etti.