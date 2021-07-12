Haiti polisi Moise suikastını planlayanlardan birini yakaladığını duyurdu

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'e yönelik suikastla ilgili soruşturmada, suikastın planlayıcılarından olduğu belirtilen Floridalı doktor Christian Emmanuel Sanon tutuklandı.

Haiti Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada Christian Emmanuel Sanon'a 7 Temmuz'daki suikastın planlayıcısı olmak suçlamasının yöneltileceği belirtildi.

teleSUR'un haberine göre şimdiye dek suikasta karıştıkları gerekçesiyle 3 Haiti ve 18 Kolombiya vatandaşı tutuklandı. 5 şüphelininse halen firari olduğu belirtiliyor.

Haiti Ulusal Polis Direktörü Leon Charles, suikast timinin kaçarken sıkıştırıldıkları yerde ilk aradıkları kişinin Sanon olduğunu söyledi. Charles, Sanon'un evinde yapılan aramada bulunanlar arasında ise bir ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) kepi, 6 kasa tüfek ve tabanca, dört Dominic Cumhuriyeti plakası, çok sayıda kartuş ve iki aracın olduğunu belirtti.

Polisin suikastın diğer iki planlayıcısını soruşturduğu belirtilirken, bu kişilerin kimliği ise açıklanmadı.

Öte yanda Moise'in güvenliğinden sorumlu görevlilerin de suikastçılarla işbirliğinin araştırıldığı ifade edildi.

Soruşturmalarda Sanon'un ABD merkezli bir Venezuela "güvenlik şirketi" ile temasta bulunarak Moise'in evine düzenlenen saldırı için komando işe aldığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Sanon'un Haziran ayında beraberindeki Kolombiyalı paralı askerlerle özel bir uçakla Haiti'ye girdiği belirtildi.

Suikastın ardından 3 Haitili, 18 Kolombiyalı tutuklandı, 5 kişinin firari olduğu, 3 kişininse polisle girdiği çatışmada öldüğü açıklandı.