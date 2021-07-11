Haiti'de öldürülen Cumhurbaşkanı'nın eşi: Katilleri değil arkalarındakileri bulmak lazım

Evine düzenlenen silahlı baskında öldürülen Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'in saldırıda yaralanan eşi Martine Moise ilk kez bir ses kaydı yayınladı.

Martine Moise ses kaydındaki kısa konuşmasında, en önemli şeyin cinayeti işleyenlerin değil, gerçek katillerin, komplonun fikir babalarının yakalanması olduğunu söyledi.

Martine Moise, 7 Temmuz 2021'de Jovenel Moise'in öldürülmesinin ardından Cumartesi günü ilk kamuoyuna açıklamasını yaptı.

"Yol, su, elektrik projeleri yaptığı için onu öldürttüler" diyen Moise, çocuklarının hayatta olduğunu doğruladı ve kocasının vahşice öldürülmesini kınadı.

"Bir kişinin Jovenel Moise gibi bir cumhurbaşkanına tek kelime söyleme şansı vermeden suikast düzenlemek için bir suçludan daha fazlası olması gerekir” ifadeleri geçen ses kaydı Martine Moise'in resmi Twitter hesabından yayınlandı.

Martine Moise, "Cumhurbaşkanın kime karşı savaştığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz (...) Hapishanede bir grup paralı asker varken, bir başka grup Moise'in ülke için hayallerini ve projelerini öldürmek istiyor" dedi.

Moise'in dul eşi yakında tekrar bir açıklama yapacağını duyurdu.

Görev süresi bitmesine karşın iktidarı terk etmeyen ABD kuklası Moise, kendisine karşı son yıllarda düzenli bir şekilde devam eden kitlesel eylemleri bastırmak için paralı askerleri ülkesine sokmuştu. Moise'in ölümünden sorumlu olan paralı askerlerin, zamanında kendisinin ülkeye soktuğu çeteciler olup olmadığıysa henüz kesin değil.

Ülkede ABD mandası altındaki hükümete ve ABD'ye karşı öfkenin tavan yaptığı dönemde Moise'in öldürülmesinin arifesinde hükümetin bir ABD işgali için çağrıda bulunmasıysa dikkat çekti. Haiti'nin geçici hükümetinin Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD işgalinin "gaz rezervlerini korumak için" gerekli olduğu ileri sürüldü.

ABD daha önce Cumhurbaşkanı Vilbrun Guillaume Sam'in suikastının ardından 1915 ve 1934 yılları arasında Haiti'yi işgal etmiş, ülkenin altın rezervlerini yağmalamış ve işgalin bir "Alman devralmasını" önlemek için gerekli olduğunu iddia etmişti. Haiti halkı modern tarihi boyunca ABD kuklası hükümetlerle ve ABD güdümlü darbelerle boğuşmaya devam etti.

Soğuk Savaş sırasında Washington, Başkan Francois Duvalier'in diktatörlüğünü destekledi, ancak 1986'da oğlu Jean-Claude Duvalier'e aynı desteği vermedi ve onu bir ABD Hava Kuvvetleri uçağıyla ülke dışına uçurdu. 1993'te ABD, 1991'de bir darbeyle devrilmesinden sonra Başkan Jean-Bertrand Aristide'i yeniden iktidara getirmek için ülkeyi tekrar işgal etti. 2004'te Washington, bu kez Aristide'ye karşı bir darbeyi desteklemek için bir kere daha Karayip adasına askerlerini yolladı.

Cuma günü Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, üst düzey FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin "durumu ve nasıl yardımcı olabileceklerini değerlendirmek için mümkün olan en kısa sürede" Port-au-Prince'e gönderileceğini duyurdu. Yine Cuma günü, iki ABD vatandaşının suikastın şüphelileri arasında olduğu ortaya çıktıktan sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price ABD'nin durumu "yakından izlediğini", ancak "gizlilik kaygıları nedeniyle" ayrıntılar hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

Öte yandan dün isim vermeden basına konuşan Beyaz Saray yetkilileri Haiti'ye yeni bir askeri müdahalenin şimdilik gündemlerinde olmadığını ima ettiler.

Moise, Çarşamba günü bir grup paralı asker tarafından evine düzenlenen saldırının ardından öldü, saldırıda yaralanan eşi Martine Moise ABD'de bir hastaneye kaldırıldı.