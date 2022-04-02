Güncelleniyor | Ukrayna'daki savaşın 38. günü

Ukrayna-Rusya savaşında bugün 38. güne girildi.

İstanbul'da yapılan müzakereler sonrası Rusya Batı'daki operasyonlarını azaltırken, ülkenin doğu bölgelerindeki operasyonuna hız verdi.

Müzakere görüşmeleri sürerken, dün Ukrayna'nın da ilk kez Rusya topraklarında bir tesisi hedef aldığı haberi gündeme geldi.

Savaşın 38. gününde yaşanan gelişmeler haberimizde...

Yetkililere göre, Cuma günü binlerce insan güvenli bir yere kaçtıktan sonra, kuşatma altındaki Ukrayna şehirlerinden daha fazla tahliyenin Cumartesi günü yapılması planlanıyor. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı, Rus birliklerinin ülkenin kuzeyinden "yavaş ama fark edilir şekilde" hareket ettiğini söyledi.

İşte bilmeniz gerekenler:

Mariupol'den tahliyeler sürüyor

Çatışmaların merkezindeki kentlerden biri olan Mariupol'den dün iki binden fazla kişi tahliye edildi.

Ukraynalı bir yetkili, tahliyelerin bugün de devam edeceğini söyledi.

Rusya, kentteki neo-nazilerin üç noktayı tuttuğunu, bu yerler dışında büyük oranda kontrolün sağlandığını dile getirmişti.

Zelenskiy'den açıklama: Yavaş ama fark edilir bir şekilde hareket ediyorlar

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rus birliklerinin ülkenin kuzeyinden "yavaş ama fark edilir bir şekilde" hareket ettiğini söyledi, ancak Ukraynalıları askerler çekilirken dikkatli olmaya çağırdı. Zelensky, doğu Ukrayna'da daha fazla Rus saldırısı için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Rus kuvvetleri Kiev yakınlarındaki havalimanından çekildi

CNN International'da yer alan habere göre, Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu bölgesindeki askeri varlığını artırdığını, özellikle Donbass'ın Luhansk bölgesinde ağır bombardıman olduğunu duyurdu.

Habere göre, Rus kuvvetlerinin Kiev'in kuzeybatısındaki Hostomel'deki Antonov Havaalanından çekildi.

ABD, Ukrayna'ya Sovyet yapımı tanklar gönderecek

ABD, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'in talebi üzerine, Rus kuvvetlerine karşı kullanılmak üzere Sovyet yapımı tankları Ukrayna'ya transfer etme konusunda bölge ülkeleriyle çalışma başlatacak.

New York Times'ın ismi açıklanmayan yetkiliye dayandırdığı habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından talep edilen transferlerin yakında başlayacağı söylendi. Gazete, yetkilinin kaç tank gönderileceğini veya hangi ülkelerden geleceğini söylemeyi reddettiğini aktardı.

ABD'nin daha önce de gizlice aldığı belirtilen S-300 hava savunma sistemlerini ve Polonya'daki Sovyet dönemi savaş uçaklarını Ukrayna'ya gönderme konusunda çalışma yaptığı haberleri gündeme gelmişti.