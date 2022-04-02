Peskov: Büyük bir bölgesel güç olan Türkiye'yle aramızda ortaklık ağır basıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türkiye’nin büyük bir bölgesel güç olduğunu" ve Rusya ile arasındaki ilişkilerde anlaşmazlıklar olsa da ortaklık ilişkilerin ağır bastığını belirtti.

Belarus 1 kanalına konuşan Peskov ayrıca Rusya’nın Türkiye'nin duruşunu ve "NATO'ya rağmen bağımsız olma yeteneğini" çok takdir ettiğini ifade etti.

Peskov, Rusya'nın Kiev ile Belarus'ta müzakerelere devam etmek istediğini ancak Ukrayna tarafının bunu istemediğini söyledi. Peskov "Ukrayna ne Rusya'nın ne de Beyaz Rusya'nın dost ülkesi değildir" dedi. Peskov ayrıca Belarus'a mutlak askeri desteğini ifade ederek "KGAÖ üyesine ve özellikle Minsk'e yönelik bir saldırı, Rusya Federasyonu'na yönelik bir saldırı ile eşitlenecek" dedi.

'Müzakerelerin hangi platformda yapılacağı önemli değil'

Peskov, Rusya'nın saldırı sırasında Ukrayna'nın askeri potansiyelinin fiilen yok edildiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin kolay olmadığını belirtirken "Asıl mesele devam etmeleri, asıl mesele Ukrayna'daki düşmanlıkların müzakereler yoluyla durması. Bu müzakerelerin hangi platformda yapılacağı önemli değil" dedi.

"İster İstanbul'da ister herhangi bir yerde önemli olan müzakerelerin devam etmesi" diyen Peskov, Moskova'nın Ukrayna'da milliyetçi fikirlerin ortaya çıkmasının yasaklanmasını ve Rus dilinin pozisyonlarını geri kazanmasını umduğunu söyledi.

'Yaptırımlar ters tepti'

Rusya'ya dönük Batı yaptırımların amaçlarına ulaşamadığını ifade eden Peskov, bunların geri teptiğine işaret ederek "Gangster yaptırım oyunlarının arka planında, doların ve euronun prestiji sarsıldı, giderek daha fazla ülke ulusal para birimlerinde anlaşmalara geçiyor ve bu süreç durdurulamıyor" dedi.

'RuTube' çıkışı

Peskov ayrıca yerli yayın platformunu övmek için de zaman ayırdı. Kremlin sözcüsü, Rusya menşeli video platformunun reklamını yapmak için "RuTube'un bir geleceği olduğunu" söyledi. Sözcü, "Artık oraya çok sayıda kullanıcı geldi, para oraya gidecek, platform etkileşime açık" dedi.