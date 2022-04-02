Selanik'te demiryolu işçileri NATO tanklarını taşımayı reddetti!

Yunanistan'da özel demiryolu firması TRAINOSE'daki işçiler, NATO ve ABD silahlarını taşımayı reddetti. İşçiler yaptığı açıklamada "Savaş makinesinin ülkemizin topraklarından geçişine suç ortağı olmayacağız" derken, Dedeağaç limanı yönünde NATO tanklarını taşıyan trenlerin teknik tedarikine katılmayı reddeden TRAINOSE çalışanlarının işten atılmakla tehdit edildiği belirtiliyor.

Yunanistan menşeli 902.gr'nin haberine göre, demiryolu firmasının patronu işçilere dönük "Trenlerin ne taşıyacağı umurunda değil, bu senin işin ve gitmen gerekiyor" ya da "Şirket sözleşmesinde işçinin ihtiyaca göre işe çağrılacağı belirtiyor" şeklinde açıklamalarda bulundu. Öte yandan işçilerse açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Biz demiryolu işçileri, NATO savaş malzemelerini taşıyarak, halkın ucuz ve kaliteli ulaşımı ve ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilecek malların taşınması ve halk için tehlikeli planlara ülkenin bulaşmasına BAĞLI OLMAMAK için çalışıyoruz.

Bugün Ukrayna halkı için gerçek dayanışma şu mücadeledir: Askeri teçhizatın yabancı ülkelere taşınması için demiryolunun kullanılmaması ve bu amaçla kullanılan trenleri depolara geri çekmek."

İşten atılmakla tehdit edildiler

Öte yandan yaklaşık iki haftadır Selanik makine dairesi çalışanlarına Dedeağaç'a gitmeleri için baskı yapıldığı belirtildi. Başlangıçta işverenin hangi çalışanın gitmesi gerektiğini belirttiği ifade edilirken, işçilerden ret gelmesi üzerineyse işçilere "birbirlerini bulmaları" için baskı yaptığı aktarıldı. Yine hiç kimse "gönüllü" taşımayı kabul etmeyince, işçiler işten atılmakla tehdit edilmeye başlandı.

Bugün Dedeağaç'ta bulunması emredilen bir makinistse, "patronuna hareket etmeyeceğini" açıkça belirtirken "demiryolu işçilerinin NATO mühimmatını Ukrayna'nın eteklerine taşımak için kullanılamayacağını ve suç ortağı olamayacağını" vurguladı.

Bu gelişme karşısında sendikalar müdahalede bulunurken, Selanik'teki sendikalar hiçbir şekilde taşımaya katılım olmamasını talep etti.

Daha önce New York Times, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından talep edilen silah transferlerinin yakında başlayacağını yazmıştı. Gazeteye konuşan kaynak, yollanacak tankların miktarını veya hangi ülkelerden geleceğini söylemeyi reddettmişti.

Komünistler'den eylem: Tankları 'süslediler'

Öte yandan bugün erken saatlerde, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) üyeleri, ABD-NATO tanklarını "süslediler". Bu eylemle, Ukrayna'daki emperyalist savaş ve Evros'taki limanın ABD tarafından "bir ölüm üssüne çevirilmesi" protesto edildi.

Kaynak: 902.gr

Konuya ilişkin 902.gr'de yer alan haberde ABD-NATO birliklerinin Doğu Avrupa'ya ana geçiş noktası olan Dedeağaç'a, haftalardır İngiliz ve ABD zırhlılarının demirlemiş vaziyette duruyor. Önümüzdeki günlerde iki ABD zırhlısının daha gelmesi bekleniyor.

Ülkede komünist parti ve sendikalar tarafından Attika ve Pire'deki demiryollarında da eylemler düzenlendi.