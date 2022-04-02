Donetsk milisleri sözcüsü: Son 45 günde Donetsk'te 72 sivil öldürüldü

Ukrayna'dan 8 yıl önce tek taraflı bağımsızlığnı ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin milislerinin sözcüsü Eduard Basurin, çatışmanın tırmandığı 45 gün boyunca Ukrayna topçu ateşi sonucu 72 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Basurin'e göre 59'u çocuk 949 kişi de yaralandı.

Öte yandan dün Donetsk bölgesine 31 kez Ukrayna topçu birlikleri tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Basurin ayrıca neo-Nazi Sağ Sektör örgütüne bağlı silahlı bir müfrezenin Kiev yetkilileri tarafından Donetsk'in kuzeyindeki bir köye nakledildiği hakkında ellerinde istihbarat olduğunu söyledi.

Sözcünün açıklamalarına göre Rusya'nın Donbass'taki savaşa dahil olmasını takiben şimdiye kadar 525 Ukraynalı asker Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne teslim oldu.