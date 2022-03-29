Güncelleniyor | Ukrayna'daki savaşın 34. günü

Ukrayna'daki savaş 34. gününe girerken, Moskova ve Kiev'den heyetler bugün İstanbul'da barış görüşmelerine başlayacak. İstanbul'a varan heyetlerin saat 10.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.

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Rusya'dan Boğaz'a sürüklenen mayınlara ilişkin açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye tarafından 2 mayının tespit edilerek etkisiz hale getirildiğinin duyurulması sonrası, fırtına sonucu çıpalarından kurtulan Ukrayna’ya ait mayınların hâlâ Karadeniz’de sürüklenme riskinin bulunduğunu açıkladı.

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev düzenlediği basın toplantısında, daha önce Ukrayna’ya mayınlarla ilgili uyarılar yaptıklarını ve Türk uzmanlar tarafından tespit edilen 2 mayının etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, “Türkiye tarafı, İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz’de Bulgaristan sınırı yakınında bu türden iki mayını tespit etti. Sadece şans eseri ve Türk uzmanların dikkati ve yüksek profesyonelliği sayesinde mayınlar tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Boğazlardan geçen gemiler zarar görmedi. Çıpalarından kopan Ukrayna mayınları Karadeniz'de sivil seyrüseferi tehdit ediyor” dedi.

Karadeniz’de yaşanan gerilimden dolayı Ukrayna’yı suçlayan Mizintsev, Ukrayna tarafından 60’tan fazla yük gemisinin de limanlarda rehin tutulduğunu savunarak, “Rusya’nın tüm çabalarına rağmen Ukrayna tarafı limanlarında 60'tan fazla yabancı gemiyi tutmaya devam ediyor. Kiev tarafının iç sularda ve karasularında oluşturduğu bombalama tehdidi ve mayınların oluşturduğu risk nedeniyle gemiler limanlardan ayrılamıyor” ifadesini kullandı.

Rusya: Mariupol'de neo-Nazilerin işkence ettiği kişilerin cesetleri bulundu

Mizintsev, Mariupol'de binaların bodrum katlarında Neo-Naziler tarafından işkence edilmiş sivillere ait cesetler bulunduğunu söyledi.

Mizintsev "Milliyetçilerden kurtarılan Mariupol şehrinin binalarının bodrumlarında üzerlerinde vahşi işkence izleri olan, neo-Nazi sembolleri ile gamalı haçların oyulduğu sivil cesetleri bulundu. Ayrıca, şehirden kurtarılan siviller, neo-Nazilerin o çocukların kasten kendilerine el bombası attığını bildikleri korkunç gerçeğini de teyit ettiler" dedi.

Harkov'da neo-Nazi gruplardan "Bander mobil" militanlarının da mağaza, ATM, su ve gıda dağıtım yerleri önündeki kuyruklara havan ateşi açtığını söyleyen Mizintsev, 3 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını belirtti.

ABD ve bir dizi AB ülkesinin desteğinin Nazizmin Ukrayna genelinde elini serbestleştirdiğini kaydeden Mizintsev, neo-Nazilerin yaşlı kadın ve çocukları hedef aldıklarını belirtti.

Azov komutanlarının acil tahliyesi için giden helikopter vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki operasyonlarının sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu.

Konaşenkov yaptığı açıklamada, seyir füzeleri ile bazı hedeflerin vurulduğunu belirterek, "Denizden fırlatılan Kalibr yüksek hassasiyetli seyir füzeleri ile Jitomir Bölgesi’ndeki büyük mühimmat depoları imha edildi. 28 Mart'ta gün boyunca, Rus havacılık ve hava savunma sistemleri havada Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin 3 uçağını daha düşürdü. Jitomir’de 2 adet Su-24 ve Donetsk’te 1 adet Su-25 savaş uçağı düşürüldü. Mariupol Bölgesi’nde, Azak Denizi’nin kıyı şeridine 5 kilometre uzaklıkta Azov taburu komutanlarının acil tahliyesine giden Mi-8 tipi helikopter düşürüldü. Ayrıca Çarnobaevka Köyü yakınlarında 1 adet insansız hava aracı düşürüldü" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Rusya’nın operasyonları sırasında Ukrayna ordusuna ait 41 askeri tesisin vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Gün boyunca, operasyonel-taktik havacılık grupları, Ukrayna'nın 41 askeri tesisini vurdu. Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 123 uçak ve 74 helikopter, 309 insansız hava aracı, bin 721 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 172 çoklu roketatar sistemi, 721 top ve bir havan imha edildi. Ayrıca bin 568 adet özel askeri araç imha edildi" dedi.