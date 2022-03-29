Kremlin'den Abramoviç açıklaması

Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Abramoviç, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde yer alıyor ancak Rusya heyetinin üyesi değil' denildi.

Haber Merkezi

Rus oligark Roman Abramoviç, Rusya-Ukrayna müzakeresi öncesi Erdoğan'la görüşmüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Abramoviç, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde yer alıyor ancak Rusya heyetinin üyesi değil' denildi.

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Abramoviç Erdoğan'la görüştü