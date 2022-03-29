Rus oligark Roman Abramoviç, Rusya-Ukrayna müzakeresi öncesi Erdoğan'la görüşmüştü.
Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Abramoviç, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde yer alıyor ancak Rusya heyetinin üyesi değil' denildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kremlin'den Abramoviç açıklaması
Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Abramoviç, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde yer alıyor ancak Rusya heyetinin üyesi değil' denildi.
Haber Merkezi
Rus oligark Roman Abramoviç, Rusya-Ukrayna müzakeresi öncesi Erdoğan'la görüşmüştü.
Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Abramoviç, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde yer alıyor ancak Rusya heyetinin üyesi değil' denildi.