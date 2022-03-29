Dolmabahçe'deki toplantı öncesi Erdoğan'dan açıklama: Çatışmanın uzaması kimsenin yararına değil

Erdoğan, 'Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesi faydasınadır. Adil bir barışın kaybedeni olmaz' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna heyetlerinin Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen müzakere toplantısı öncesinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"Tüm uluslararası platformlarda iki tarafın (Rusya-Ukrayna) da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan kollayan gözeten, adilane bir yaklaşım sergiledik.

Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık.

Barış ve istikrar için sorumluluktan kaçınmadık. Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesin faydasınadır. 

Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışa zemin hazırlıyorsunuz. Görüşmelerden sonuç alınması gereken bir dönemdeyiz. Adil bir barışın kaybedeni olmaz.

Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak, Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çabaladık.

Her iki tarafın da hakkını, hukukunu koruyan bir yaklaşım sergiliyoruz.

Talep ettiğiniz müddetçe kolaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz.

Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme bir sonraki aşama olan liderler düzeyinde teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya da hazırız."

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