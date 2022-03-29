AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna heyetlerinin Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen müzakere toplantısı öncesinde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dolmabahçe'deki toplantı öncesi Erdoğan'dan açıklama: Çatışmanın uzaması kimsenin yararına değil
Erdoğan, 'Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesi faydasınadır. Adil bir barışın kaybedeni olmaz' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna heyetlerinin Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen müzakere toplantısı öncesinde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: