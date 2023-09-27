Diyanet, MEB'den sonra Adalet Bakanlığı'na da kanca attı: Personele dini etkinlik tavsiyesi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında yapılan protokolle ÇEDES Projesi kapsamında 842 okula "manevi danışman" adı altında din görevlileri atanmıştı.

"Manevi danışman" adı altında imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı görevlendirilmesine olanak sağlayan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın diğer bakanlıkları aracı kılarak toplumun dinselleştirilmesi için kullanması olarak yorumlanmıştı.

soL'un ulaştığı bir genelge Diyanet'in Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından Adalet Bakanlığı'na da "kanca attığını" gösteriyor.

Mevlid-i Nebi etkinliklerine katılım tavsiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Adalet Bakanlığı aracılığıyla ilettiği genelgede adliye personelinin dini etkinliklere katılması için "Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Mevlid-i Nebi Haftası ve Din Görevlileri Haftasının bu yıl 27 Eylül - 7 Ekim 2023 tarihleri arasında kutlanacağı bildirilmiştir. Bu nedenle ilgili sayılı yazının bir örneği ekleriyle birlikte ilişikte gönderilmiş olup, yazımızın biriminizde görevli tüm personele duyurulması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim" ifadelerine yer veriliyor.

Gönderilen genelgenin İlgi C maddesi uyarınca tüm adliye personelinin dini etkinliğe katılması "tavsiye" ediliyor

Usule uygun değil

Konuya dair soL'a konuşan eski Anayasa Raportörü Ali Rıza Aydın iletilen genelgenin usule uygun olmadığını ve tarihte benzer örneklerine rastlanmadığını ifade etti:

"Normalde Cumhurbaşkanlığı'nın kimi açılış ya da etkinliklerinde kurum personellerinin yer alması için gerçekleştirilen örnekler var. Bunlara rastlanıyor ancak Diyanet'in bir başka kurum personellerine gerçekleştireceği dini etkinlikler için genelge iletmesi usule ve laiklik ilkesine uygun değil."

Bu da yargıdaki ÇEDES

Diyanet'in Adalet Bakanlığı'na ilettiği genelge ÇEDES'in Adalet Bakanlığı'ndaki örneği olarak yorumlanıyor.

Sadece öğrencileri değil velileri ve öğretmenleri de kapsayan ÇEDES projesi gibi, yargı personelinin Mevlid-i Nebi Haftası için etkinliklere katılmasının genelgeyle "tavsiye edilmesi" toplumun dinselleştirilmesinde kamu kaynaklarının kullanılması olarak görülüyor.

Etkinlikler Fethullah Gülen cemaatiyle anılıyordu

Mevlid-i Nebi Haftası aslında Kutlu Doğum Haftası olarak bilinen etkinliklerin devamı. 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminden sonra bu etkinlikler "FETÖ" ile anılmış ve Fethullah Gülen Cemaati'nin projesi olarak yorumlanmıştı.

Türkiye Gazetesi 2017 yılındaki manşetinde etkinlikler "FETÖ projesi neden hala kutlanıyor" demişti

Ancak etkinliklerin adı değişse de içeriği aynı şekilde devam ediyor.

Yapılan etkinliklerin ilk kez 1989 yılında ortaya çıktığı belirtilirken konuya dair Türkiye Gazetesi de "Kutlu Doğum FETÖ projesi, Diyanet neden hâlâ sahip çıkıyor?" sorusunu manşete taşımıştı. Kutlu Doğum Haftası'nın "FETÖ’nün teklifiyle 1989’da ortaya çıktığını" yazan gazete, "Diyanet neden hâlâ sahip çıkıyor" diyerek "içerden" tepki veriyordu.

Diyanet İşleri Başkanılığı'nın başka kurumlara da aynı genelgeyi iletip iletmediği henüz bilinmiyor. Ancak Adalet Bakanlığı'na ait adliye personellerinin bu etkinliklere katılmaması durumunda baskıya uğrayıp uğramayacakları önümüzdeki günlerde belli olacak.