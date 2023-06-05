Davultepe'de doğa katliamına mahkeme 'dur' dedi, işletme dinlemedi, bakanlık sessiz

Hem uluslararası sözleşmelerle hem de ulusal mevzuatta geniş koruma alanına sahip nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan, aynı zamanda endemik bir bitki olan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarının da yoğun olarak yetiştiği kumsalın bulunduğu Mersin Davultepe 100.Yıl Tabiat Parkı’nda doğa katliamı mahkeme kararına rağmen durmuyor.

Deniz kaplumbağaları ile endemik bitki alanını yok eden 100. Yıl Tabiat Parkı İşletmecilik Sözleşmesi’nin acil feshi için Mart ayı sonunda Mersin 1. İdare Mahkemesi'ne açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak karar hem işletmeye hem de bakanlığa tebliğ edilmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmadı. Kırçiçeği Garden isimli işletme ise mahkeme kararına rağmen faaliyetlerine başlayarak her hafta sonu yüksek sesli müzik yayını yaz partileri yapmaya devam etti.

'Tahribat bugün artık onarılamayacak boyutlara doğru gitmektedir'

Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. R. Serap Ergene’nin hazırladığı ve ilgili tüm kurumlara gönderdiği raporda 01.06.2023 tarihli raporda tehlikenin boyutu gözler önüne serildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Bugün gelinen noktada kumsalın dokusunu değiştirecek birçok girişim yapılmıştır. Davultepe 100. Yıl Kumsalına kurulan Levanten Beach bulunduğu bölgeyi tamamen tahrip edip platformlar kurmuş, palmiye ve muz ağaçları dikip doğal yapıyı bozmuştur. Şemsiye ve şezlonglarla kumul alan doldurulmuş deniz kaplumbağalarına yumurtlayacak alanı kısıtlamışlardır. Bu alanın Bakanlık tarafından ihaleye verilmesi ile beraber başlayan süreçte alan tahribatı bugün artık onarılamayacak boyutlara doğru gitmektedir.”

Avukat Demir: İşletme kepçelerle tüm kumsalın yapısını bozuyor

Mersin Barosu Kent ve Çevre Komisyonu'nun Mersin Barosu adına açtığı davada uygulama işleminin iptali istendi.

Mersin Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Başkanı Av. Derya Demir “Doğamız yarın yokmuşçasına kâr hırsı nedeniyle yok ediliyor, toplumsal mücadele ayağı eksik kalınca mahkeme kararını uygulamak zorunda da hissedilmiyor. 2017 yılında ihaleye verilen tabiat parkı sınırları içerisinde ağaçlar kesilerek düğün salonu inşa ediliyor. Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan kumsal çok uzun mücadeleler sonucu 2023 yılı Şubat ayına kadar korunuyor ancak depremde yaşadığımız acıları fırsat bilen işletme Şubat ayında kepçelerle tüm kumsalın yapısını bozuyor” açıklamasını yaptı.

Mahkeme kararına rağmen bakanlık sessiz

Parkın işletmesini alan şirket, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan sözleşmedeki maddeleri ihlal ederken, Doğa Koruma ve Milli Parklar da Tarım ve Orman Bakanlığı da sessizliğini koruyor.

Avukat Demir, bölgedeki yurttaşların ihaleyi alan şirketin 'çok güçlü' olduğu ve 'onlara karşı bir şey yapılamayacağı' umutsuzluğuna kapıldıklarını aktarırken, "Oysa yurttaşlar meşru bir taleplerini hayata geçirmek için mücadele ederse hiçbir gücün karşılarında dayanamayacaklarını da bilmeliler" diye ekledi.

Demir aynı zamanda, "Hukuka açıkça aykırılık teşkil eden, eski adıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kırçiçeği Garden ünvanlı işletme arasında 28.09.2017 yılında yapılan 100. Yıl Tabiat Parkı İşletmecilik Sözleşmesi yok hükmünde olup bakanlık yetkililerini görevlerini yapmak için neyi beklediklerini merak ediyoruz" sorusunu da sorarak bakanlık yetkililerine çağrı yaptı.