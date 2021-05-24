Asırlık komünist bisikletçi Robert Marchand, 109 yaşında öldü

Guinness dünya rekortmeni, asırlık bisikletçi Robert Marchand 22 Mayıs sabahı Paris yakınlarındaki Mitry-Mory kasabasında kaldığı huzurevinde 109 yaşında yaşamını yitirdi. Robert Marchand aynı zamanda Fransız Komünist Partisi (PCF) ve Genel Emek Konfederasyonu (CGT) üyesiydi.

Marchand, 1 Şubat 2012'de 101 yaşındayken denediği saatlik rekor denemesinde 24,250 km ile 100-104 yaş kategorisinde yeni rekorun sahibi olmuş, 31 Ekim 2014'teki ikinci denemesinde ise 26,925 km'lik derecesi ile kendisine ait rekoru geliştirmişti. 4 Ocak 2017'deki denemesinde ise 22,546 km'lik derecesiyle 105+ yaş kategorisindeki rekorun sahibi olmuştu. Bu son rekorundan sonra doktorlarının tavsiyesiyle emeklilik kararını açıklayan ve o günden sonra sadece hobi amaçlı bisiklete binen Marchand, huzurevi müdürünün aktardığı bilgiye göre öldüğü güne dek kondisyon bisikletinde günde 20 dakika egzersiz yapmaya devam eden bir bisiklet tutkunuydu.

Robert Marchand’ın 100 yaşından sonra yaptıkları bilim dünyasının da ilgisini çekmişti. Evry-Val d’Essonn Üniversitesi’nden Veronique Billat isimli bir profesör, Marchand üzerinde sürdürdüğü iki senelik yakın takip ve çalışma sonucunda Marchand’ın VO2 max (maksimum oksijen kapasitesi) değerlerinin geliştiğini gözlemlemişti. Bu bulgu da, ne kadar iyi ve sık egzersiz yaparsa yapsın bir insanın maksimum oksijen kapasitesinin 50 yaşından sonra azalacağı yönündeki kabulün yıkılmasına yol açmış ve insanın 50 yaşını devirdikten, hatta yaşlandıktan sonra bile fiziksel açıdan ilerleyebileceğini ispatlamıştı.

Robert Marchand kimdir?

1911’de Amiens’de dünyaya gelen Robert Marchand, bisiklete başlamadan önce babasıyla birlikte boks yapmaya başladı. Boksu pek sevmeyen Marchand, 1925’te ilk bisikletini alıp Claye-Souilly’deki bir yarışa on beş yaş sınırı olduğu için sahte bir isimle katıldı. Yetenekli olmasına rağmen boyunun profesyonel bisiklet için çok kısa olduğu söylendi ve bu sebeple bisikleti bıraktı. 1932’den 1936’ya dek Paris’te itfaiyeci olarak çalıştı, aynı yıllarda jimnastikle ilgilendi. 1936’daki genel grevlerde aktif olarak yer aldı ve sonrasında 1938’e dek hükümet eden Halk Cephesi’ne (FP) katıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgaline karşı silahlı direnişe katıldı ve esir düştü. Savaştan sonra Venezuela ve Kanada’ya gitti; bu ülkelerde kamyon şoförlüğü, makine operatörlüğü, tavuk ve şeker pancarı yetiştiriciliği, odunculuk gibi işlerde çalıştı. Ülkesine 1960’ta dönen Marchand bostancılık, ayakkabı satıcılığı ve şarap tüccarlığı yaptı. 1962’de, “Benim gözümde, kendi değerlerimi ve işçi sınıfını en iyi savunacak parti odur,” diyerek Fransız Komünist Partisi’ne (PCF) üye oldu. 1978’de, 67 yaşındayken bisiklete tekrar başlayan Marchand, rekor denemelerine dek Fransa’da pek çok kez amatör bisiklet müsabakasına katıldı, 1992’de ise 81 yaşındayken Paris’ten Moskova’ya bisikletle gitti. Kasım 2016’da, gençliğinde üye olduğu Genel Emek Konfederasyonu (CGT) tarafından sendikacılıktaki 90. yılı şerefine Marchand’a bir onur madalyası takdim edildi.