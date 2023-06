Ankara Devlet Opera ve Balesi sular altında kaldı: Nota arşivi yok oldu

Uzun süredir kuvvetli sağanak yağışlar sebebiyle su baskını, sel gibi hadiselerin sık sık meydana geldiği Ankara, 11 Haziran Pazar günü bir kez daha sele teslim olmuştu. Caddelerin göle döndüğü, arabaların sürüklendiği, dükkanları ve evleri su basan olaydan etkilenen yapılardan biri de Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin (DOB) ek binası oldu. Bu binada yaşanan ilk sel baskını değil. Aynı binaya daha önce en az 10 kez su baskının olduğu herkesin bildiği ama önlem alınmaması sebebiyle yinelenip duran bir sorun.

DOB’da su baskınından en çok etkilenen yer Modern Dans Topluluğu’nun salonunun ve idari binasının bulunduğu alan. soL'un edindiği bilgiye göre Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin alt katında bulunan salonlar sular altında kaldı. ASKİ’nin suyu çekmesinden sonra DOB’da yaşanan su baskının faturası ortaya çıktı. Zararın büyük olduğu DOB’da nota arşivi tamamen yok oldu. Aynı zamanda Modern Dans Topluluğu’nun tüm kostümleri kullanılamaz hale geldi. Şu anda her yeri çamur kapladığı için temizlik yapılırken Modern Dans Topluluğu’nun salonundaki halılar, soyunma oldalarındaki ahşap dolaplar ve kişisel eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yemekhane ve sağlık görevlilerinin olduğu bölümü ise çamur kaplamış halde.

DOB Ankara koreograflarından İhsan Bengier, sosyal medya hesabında görüntüleri "ANKARA DOB bütün salonları su kapladı. Kostümler ve belgelerin bir kısmı perişan oldu. Hasar tespiti yapılamıyor. Ankara Çayı’nın yanlış ıslahı ve DOB yeni ek binasının akıl dışı olarak çay yatağının altına yapılması bu duruma neden oldu. Motorlar suyu tahliye edemedi” diyerek paylaştı.

Yaşanan felakete dair 'Senelerdir geliyorum diyordu' diyen Bengier paylaşımlarında, “1992 de bir kere daha olmuş ve butun DOB arşivi yok olmuştu” dedi. Balet Erhan Güzel duruma "İnanılmaz bir şey bu. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün haline bakın. Gitti arşivler ve onlarca kostüm. Ben tez yazmak için zorla 1-2 tane fotoğraf ve belge bulmuştum. Şimdi kimse bulamayacak. İşte bu tam bir sanat katliamıdır" sözleriyle tepki gösterdi.

'Bu yaşanan altyapısı eksikliği ve sağlıksız kentleşmenin sonucudur'

Sel felaketlerinin ana sebebini soL'a anlatan TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, üç maddede durumu özetledi: sağlıksız planlama, kentleşme politikaları ve altyapı eksikliği.

Candan, “Altyapıyı düzgün yapmadığınız zaman gelen suyu deşarj edemediğinizde sel oluyor. Ankara Çayı değil de Büyük Esat Vadisi’nde de olur bu yani her yerde olur. Çünkü siz yanlış politika izleyip sağlıksız bir kentleşme ve betonlaşmaya yol açıyorsunuz. Planlama sürecinde; kentleşme politikaları, mekan üretimi yapılırken her şeyi dikkate almak zorundasınız. Son 20 yılda ilk defa bu kadar çok yağmur yağıyor olabilir, fakat bunu hesaba katarak kentleşmeyi yapacaktınız. O olmadığı için bugün her yerde sel felaketi ile karşı karşıya kalıyoruz” dedi.