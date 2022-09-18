Almanya'da dezenformasyon korkusu: Enerji krizi Rusya'nın elini güçlendiriyor

Almanya Federal Meclisi Parlamento Kontrol Komitesi Başkanı Konstantin von Notz, "Rusya, internet üzerinden dezenformasyon kampanyalarıyla bu kış Avrupa'da ve özellikle de Almanya'da toplumsal gerilimi tırmandırmaya çalışabilir" açıklamasını yaparak, kış ayları içerisinde ülkede toplumsal gerilimin yükselebileceğini söyledi.

Deutsche Welle'ye konuşan Yeşiller milletvekili Notz, "Durum oldukça ciddi. Son birkaç haftada, Almanya'nın Rus etkisine karşı ne kadar savunmasız olduğu bir kez daha görüldü" dedi.

Doğalgaz ve gıda kıtlığı korkusu

Haberde, Rusya'nın Batı'nın yaptırımlarına misilleme olarak doğalgaz sevkiyatını durdurmasının ardından Almanya'da enerji fiyatlarının hızla yükselmesinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği belirtildi.

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşılık olarak Moskova'ya yönelik geniş kapsamlı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Şu ana kadar Almanların çoğunluğu bu yaptırımları destekliyor. Ancak güvenlik birimlerinin, Rusya'nın önlemlere karşı toplumsal tepkileri körüklemek için önümüzdeki kış aylarında doğalgaz ya da gıda kıtlığı korkusunu yaymaya çalışmasından endişe ettiği bildirildi.

Almanya'da istihbarat teşkilatlarının denetiminden de sorumlu olan Federal Meclis Parlamento Kontrol Komitesi’nin Başkanı von Notz, "İstihbarat servislerimiz, uzun zamandır Rusya yanlısı aktörlerin Telegram gibi sosyal ağlarda karamsar bir hava oluşturmak ve toplumumuzu bölmek amacıyla kampanyalar düzenlediğini gözlemliyor. Özellikle tetikte olmamız gereken bir dönemdeyiz. Tahrif edilmiş Baerbock videosuyla ilgili yaşanan vahim olay, bunu bir kez daha gösterdi" yorumunu yaptı.

Baerbock olayı

Geçtiğimiz Ağustos ayı sonunda, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Prag'da katıldığı bir panelde "Alman seçmenlerim ne düşünürse düşünsün" diyerek savaştan zarar gören Ukrayna'ya destek sözü verdiğine ilişkin bir videosu yayıldı. Bu açıklama aslında Yeşiller partisinin de dâhil olduğu koalisyon hükümetinin Almanya'da insanların artan yaşam maliyetleriyle başa çıkmalarına yardımcı olacağını söylediği uzun bir konuşmanın parçası olduğu ortaya çıktı

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir platform olan Dezenformasyon Durum Merkezi (Disinformation Situation Center) tarafından yapılan bir analize göre, sosyal medya uygulaması Telegram'daki Rusya yanlısı hesaplarda, başı ve sonu kesilerek çarpıtılan bu cümlenin yer aldığı kısa videolar, birkaç saat içinde viral oldu.

Klipler büyük bir hızla yayıldı. Kısa bir süre sonra Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi diğer sosyal medya platformlarında da yer alan söz konusu görüntüler, ağırlıklı olarak AfD (Almanya için Alternatif) ve Sol Parti yöneticileri ile aşırı sağ yanlısı hesaplar tarafından paylaşıldı.

Böylece videolar Almanya'da da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve Baerbock'un Prag'daki konuşmasından sadece bir gün sonra, Twitter'da istifasını isteyen Almanca bir etiket trend olmaya başladı.

Dezenformasyon Durum Merkezi’ne bağlı düşünce kuruluşu Stratejik Diyalog Enstitüsü'nden Julia Smirnova, "Bu olay, dezenformasyon oluşturmak için Rusya, Kremlin yanlısı aktörler ve Almanya'daki yerel aktörler arasındaki etkileşimin ne boyutta olduğunu net bir şekilde gösterdi" değerlendirmesini yaptı.

Haberde, son on yılda sosyal medya platformlarının dezenformasyon operasyonlarının ana mecrası haline geldiği ifade edildi. Araştırmacılar, 2015-2021 yılları arasında, Alman toplumundaki bölünmeleri körüklemeyi veya yeni bölünmeler oluşturmayı amaçlayan 700'den fazla Rus dezenformasyon kampanyası tespit edildiğini öne sürdüler.

Protestoların boyutu değişebilir: 'Güç gösterisi'

Berlin merkezli araştırma enstitüsü CeMAS'tan Pia Lamberty, kış aylarında Rus dezenformasyon kampanyalarının daha da artmasını beklediğini söyledi.

Sosyal psikolog Lamberty, "Deneyimlerimiz bize, Rusya'nın demokrasileri daha da istikrarsızlaştırmak için toplumsal gerilim dönemlerinde nüfuz faaliyetlerini artırdığını gösterdi" açıklamasını yaptı.

Almanya'da artan yaşam maliyetlerine ve özellikle enerji fiyatlarına karşı yapılan protestolar, şimdiye kadar nispeten küçük çaplı oldu. Ancak soğuk sonbahar geceleri yaklaşırken bu durum değişebilir. "Pazartesi Gösterileri" adı verilen ve her hafta düzenli olarak tekrarlanan protesto eylemleriyle ülkenin "sıcak bir sonbahara" hazır olması gerektiği belirtildi.