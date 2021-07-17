Almanya ve Belçika'daki sellerde ölü sayısı 157'ye yükseldi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sel felaketinden en az 43 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Erftstadt'ı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarını, tanıdıklarını, aile üyelerini kaybedenlerin yasını tutuyoruz." dedi.

Kurtarma ekipleri, bu hafta taşan nehirler ve ani sel baskınlarından dolayı en az Almanya ve Belçika'da toplam 157 kişinin hayatını kaybettiğin açıkladı.

Almanya'nın batısındaki sel felaketinde yaklaşık 133 kişi hayatını kaybetti. Bu bölgede 50 yıldan uzun bir süredir meydana gelen en büyük doğal afet oldu.

Köln'ün güneyindeki Ahrweiler bölgesinde ölü sayısı yaklaşık 90 kişi olarak bildirildi.

700 kişi tahliye edildi

Reuters'ın haberine göre Yetkililer, Köln yakınlarındaki Wassenberg kasabasında bir barajın yıkılmasının ardından Cuma günü geç saatlerde yaklaşık 700 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Kurtarma çalışmalarını koordine eden ulusal kriz merkezine göre, Belçika'da ölü sayısıysa 24'e yükseldi. Merkezden yapılan açıklamada, "Maalesef bu rakamın önümüzdeki saat ve günlerde artmaya devam edeceğini varsaymak zorundayız" denildi. Ülkede yaklaşık 20 kişi hala kayıp.

Belçika'nın en kötü etkilenen bölgelerinde su seviyeleri yavaş yavaş düştü, ancak kriz merkezi öğleden sonra Brüksel'e yakın Demer nehri boyunca durumun daha da kötüleşebileceğini ve yaklaşık 10 evin yıkım tehdidi altında olabileceğini açıklandı.